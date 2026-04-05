गोवा के क्लब में इंदौर के युवक की दर्दनाक मौत, पार्टी के दौरान बेहोश हुआ और तोड़ दिया दम

Indore- एमपी के इंदौर के एक युवक की गोवा में दर्दनाक मौत हो गई। वह एक क्लब में गया था। वहां पार्टी के दौरान बेहोश हुआ और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। इंदौर के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोस्तों के साथ गोवा घूमने गए 21 वर्षीय युवक के साथ गोवा के अंजुना क्षेत्र में एक पार्टी के दौरान यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, युवक शुक्रवार रात एक क्लब पहुंचा और बेहोश होकर गिर गया। मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा है, पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकता है। इस घटना के बाद से युवक के परिवार और दोस्तों में शोक की लहर है।