संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी

mp weather update: शहर में पिछले दो-तीन दिन से बारिश का दौर जारी है। 31 अगस्त तक 25 इंच बारिश तो वहीं जिले में 21.3 इंच पानी बरस चुका है। पिछले वर्ष इस अवधि तक जिले में 25 इंच बारिश हुई थी। तीन माह में औसत से 4 इंच कम बारिश हुई है। मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है।
ऐसे में इसके खत्म होने में सिर्फ 30 दिन शेष हैं। जिले की औसत बारिश 37.1 इंच है। अभी तक बारिश का अंतर 16 इंच है। सितंबर माह में 7 इंच तक ही बारिश होती है। इधर 16 इंच बारिश की आवश्यकता होगी। अगर दो से तीन दिन अच्छी बारिश होती है तो ही यह आंकड़ा औसत तक पहुंचने की स्थिति बन सकती है।
बारिश के इस सीजन में जून तक माह के औसत के अनुसार बारिश हुई, लेकिन इसके बाद अंतर बढ़ता गया है। जून में 129 एमएम बारिश हुई। जुलाई में लगभग 150 एमएम पानी बरसा, जबकि 185 एमएम पानी बरसना था। अगस्त में 260 एमएम बारिश हुई।
भारत मौसम विज्ञान ने बताया, सितंबर माह में भी मजबूत सिस्टम बन रहे हैं, जिससे अच्छी बारिश की उम्मीद है। इंदौर सहित आसपास के जिलों से मानसून ट्रफ गुजर रहा है, वहीं चक्रवातीय सिस्टम का असर भी है। ऐसे में एमपी के 23 जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी। शनिवार को शहर में 82.9 एमएम बारिश हुई थी, वहीं रविवार को शाम तक 1 एमएम पानी बरसा। अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। 87 फीसदी आद्रता रही। 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम हवा चली। दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई।
एमपी के 23 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले चार दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और चंबल संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सिवनी, सागर सहित कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।