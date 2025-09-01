संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान ने बताया, सितंबर माह में भी मजबूत सिस्टम बन रहे हैं, जिससे अच्छी बारिश की उम्मीद है। इंदौर सहित आसपास के जिलों से मानसून ट्रफ गुजर रहा है, वहीं चक्रवातीय सिस्टम का असर भी है। ऐसे में एमपी के 23 जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी। शनिवार को शहर में 82.9 एमएम बारिश हुई थी, वहीं रविवार को शाम तक 1 एमएम पानी बरसा। अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। 87 फीसदी आद्रता रही। 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम हवा चली। दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई।