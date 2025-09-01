Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी

mp weather update: एमपी के 23 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और चंबल संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है।

इंदौर

Astha Awasthi

Sep 01, 2025

heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September
heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September

mp weather update: शहर में पिछले दो-तीन दिन से बारिश का दौर जारी है। 31 अगस्त तक 25 इंच बारिश तो वहीं जिले में 21.3 इंच पानी बरस चुका है। पिछले वर्ष इस अवधि तक जिले में 25 इंच बारिश हुई थी। तीन माह में औसत से 4 इंच कम बारिश हुई है। मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है।

ऐसे में इसके खत्म होने में सिर्फ 30 दिन शेष हैं। जिले की औसत बारिश 37.1 इंच है। अभी तक बारिश का अंतर 16 इंच है। सितंबर माह में 7 इंच तक ही बारिश होती है। इधर 16 इंच बारिश की आवश्यकता होगी। अगर दो से तीन दिन अच्छी बारिश होती है तो ही यह आंकड़ा औसत तक पहुंचने की स्थिति बन सकती है।

ये भी पढ़ें

अगले 120 घंटे होगी ‘आफत वाली बारिश’, 19 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
सीहोर
फोटो सोर्स: पत्रिका

जून के बाद बढ़ता गया अंतर

बारिश के इस सीजन में जून तक माह के औसत के अनुसार बारिश हुई, लेकिन इसके बाद अंतर बढ़ता गया है। जून में 129 एमएम बारिश हुई। जुलाई में लगभग 150 एमएम पानी बरसा, जबकि 185 एमएम पानी बरसना था। अगस्त में 260 एमएम बारिश हुई।

सितंबर में बन रहे मजबूत सिस्टम

भारत मौसम विज्ञान ने बताया, सितंबर माह में भी मजबूत सिस्टम बन रहे हैं, जिससे अच्छी बारिश की उम्मीद है। इंदौर सहित आसपास के जिलों से मानसून ट्रफ गुजर रहा है, वहीं चक्रवातीय सिस्टम का असर भी है। ऐसे में एमपी के 23 जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी। शनिवार को शहर में 82.9 एमएम बारिश हुई थी, वहीं रविवार को शाम तक 1 एमएम पानी बरसा। अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। 87 फीसदी आद्रता रही। 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम हवा चली। दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई।

इन जिलों में अलर्ट

एमपी के 23 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले चार दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और चंबल संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सिवनी, सागर सहित कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 10:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट