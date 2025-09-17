आज पीएम मोदी रखेंगे पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को धार, बदनावर में जिस पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे वह इंटीग्रेटेड पार्क रहेगा। 2158 एकड़ में विकसित होने वाले पार्क के लिए करीब 114 इकाइयों ने किया है और उन्हें जमीने भी आवंटित हो गई है। इंटीग्रेटेड पार्क होने से यहां कर्मचारी-अधिकारी के लिए आवास बनेंगे, उनकी सुविधा के लिए बाजार, स्कूल व पास में हॉस्पिटल भी होगा। 23146 करोड का निवेश पीएम मित्र पार्क में 81 प्लग एंड प्ले यूनिट रहेंगी। इसके साथ ही करीब 20 एमएलडी की सीआइटीपी और 20 एमएलडी का डब्ल्यूटीपी, 10 मेगावाट का सोलर प्लांट, 220 केवीए का बिजली सब स्टेशन भी रहेगा।