आज पीएम मोदी रखेंगे पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को धार, बदनावर में जिस पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे वह इंटीग्रेटेड पार्क रहेगा। 2158 एकड़ में विकसित होने वाले पार्क के लिए करीब 114 इकाइयों ने किया है और उन्हें जमीने भी आवंटित हो गई है। इंटीग्रेटेड पार्क होने से यहां कर्मचारी-अधिकारी के लिए आवास बनेंगे, उनकी सुविधा के लिए बाजार, स्कूल व पास में हॉस्पिटल भी होगा। 23146 करोड का निवेश पीएम मित्र पार्क में 81 प्लग एंड प्ले यूनिट रहेंगी। इसके साथ ही करीब 20 एमएलडी की सीआइटीपी और 20 एमएलडी का डब्ल्यूटीपी, 10 मेगावाट का सोलर प्लांट, 220 केवीए का बिजली सब स्टेशन भी रहेगा।
एमपीआइडीसी ने पूरा विकास प्लान बनाया है। इसके तहत पार्क में कई तरह की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बड़ी कंपनी इकाई लगाने के साथ ही अफसर व कर्मचारियों के आवास भी बनाएगी ताकि सभी वहीं रहें। बाजार की व्यवस्था रहेगी, ताकि खरीदी के लिए बाहर न जाना पड़े। ईकाइयां अलग-अलग स्टीम बाइलर प्लांट बनाती है, लेकिन यहां पर कॉमन स्टीम बाइलर प्लांट बनाया जाएगा ताकि सभी इकाइयों को फायदा हो सके।
इंटीग्रेटेड पार्क फार्म से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन की संपूर्ण वैल्यू चैन बनेगा। प्रदेश के किसानों को कपड़ा मिल बंद होने से कपास दक्षिण अथवा गुजरात के उद्योगों को बेचना पड़ता था, जिसमें लॉजिस्टिक कास्ट जुड़ जाती थी। धार में ही टेक्सटाइल उद्योग लगने कपास आसानी से बिक जाएगा, फायदा भी ज्यादा होगा। पीएम मित्रा पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे।