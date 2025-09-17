Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

आज पीएम मोदी रखेंगे पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को धार, बदनावर में जिस पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे वह इंटीग्रेटेड पार्क रहेगा। पीएम मित्रा पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 17, 2025

PM Modi in Dhar
PM Mitra Park in dhar (फोटो सोर्स : पत्रिका)

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को धार, बदनावर में जिस पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे वह इंटीग्रेटेड पार्क रहेगा। 2158 एकड़ में विकसित होने वाले पार्क के लिए करीब 114 इकाइयों ने किया है और उन्हें जमीने भी आवंटित हो गई है। इंटीग्रेटेड पार्क होने से यहां कर्मचारी-अधिकारी के लिए आवास बनेंगे, उनकी सुविधा के लिए बाजार, स्कूल व पास में हॉस्पिटल भी होगा। 23146 करोड का निवेश पीएम मित्र पार्क में 81 प्लग एंड प्ले यूनिट रहेंगी। इसके साथ ही करीब 20 एमएलडी की सीआइटीपी और 20 एमएलडी का डब्ल्यूटीपी, 10 मेगावाट का सोलर प्लांट, 220 केवीए का बिजली सब स्टेशन भी रहेगा।

एमपीआइडीसी ने बनाया पूरा विकास प्लान

एमपीआइडीसी ने पूरा विकास प्लान बनाया है। इसके तहत पार्क में कई तरह की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बड़ी कंपनी इकाई लगाने के साथ ही अफसर व कर्मचारियों के आवास भी बनाएगी ताकि सभी वहीं रहें। बाजार की व्यवस्था रहेगी, ताकि खरीदी के लिए बाहर न जाना पड़े। ईकाइयां अलग-अलग स्टीम बाइलर प्लांट बनाती है, लेकिन यहां पर कॉमन स्टीम बाइलर प्लांट बनाया जाएगा ताकि सभी इकाइयों को फायदा हो सके।

ये भी पढ़ें

एमपी में स्थापित होंगी 300 से अधिक फैक्ट्रियां, बूस्ट होगा टेक्सटाइल उद्योग
धार
PM Mitra Park

कपास उगाने वाले किसानों को होगा फायदा

इंटीग्रेटेड पार्क फार्म से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन की संपूर्ण वैल्यू चैन बनेगा। प्रदेश के किसानों को कपड़ा मिल बंद होने से कपास दक्षिण अथवा गुजरात के उद्योगों को बेचना पड़ता था, जिसमें लॉजिस्टिक कास्ट जुड़ जाती थी। धार में ही टेक्सटाइल उद्योग लगने कपास आसानी से बिक जाएगा, फायदा भी ज्यादा होगा। पीएम मित्रा पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे।

ये भी पढ़ें

PM Modi in Dhar: 12 जिलों से भैंसोला आएंगे लोग, बंद रहेंगे कई रास्ते, एडवाइजरी जारी
धार
PM Modi in Dhar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 08:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / आज पीएम मोदी रखेंगे पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.