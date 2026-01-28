हो गया किनारा, छुट्टी लेकर आखिरी दांव लगा रहे कैलाश…!

धार भोजशाला में बसंत पंचमी में पूजा व नमाज को लेकर टकराव की स्थिति बनने लगी तो वहां से प्रभारी मंत्री गायब थे। इस बीच सूचना प्रसारित कर दी जाती है कि कैलाश विजयवर्गीय कुछ दिन छुट्टी पर चले गए हैं। न भागीरथपुरा में नजर आते हैं और ना ही धार में। महत्वपूर्ण बैठक में भी उपस्थिति नहीं रहती है। इस बीच नजर आते हैं तो संघ के ऑफिस में। इससे भी साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चर्चा है कि आंखिरी दांव लगाया जा रहा है….। हालांकि, कुछ भी अधिकृत नहीं है।