‘वायरल फीवर’ का खतरा बढ़ा ! रोज अस्पताल पहुंच रहे 450 मरीज, ऐसे करें बचाव

एमवाय अस्पताल के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में पिछले 8 से 10 दिनों के दौरान मरीजों की संख्या में 15 से 20 फीसदी तक वृद्धि दर्ज की गई है। यहां प्रतिदिन 400 से 450 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पहले जहां वायरल फीवर के मरीजों की हिस्सेदारी 10 से 15 फीसदी थी, अब यह बढ़कर 25 से 30 फीसदी तक पहुंच गई है। जिला अस्पताल में भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।