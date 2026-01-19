कौन है ‘मांगीलाल’…जो निकला करोड़पति भिखारी, तीन पक्के मकान और फ्लैट का मालिक

Indore Rich Beggar Mangilal: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर हो गया है। मगर, जब महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने शनिवार को एक ऐसा भिक्षुक को रेस्क्यू किया। जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। जब खुलासा हुआ तो मांगीलाल सराफा बाजार में भीख मांगने करोड़पति भिक्षु निकला।