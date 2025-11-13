कौन है ‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी’ का मालिक? यहीं से निकले दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर, जानें एमपी कनेक्शन

शहर काजी हम्माद सिद्दीकी के बेटे जवाद अहमद सिद्दीकी करोड़ों की ठगी का आरोपी था। उसने और उसके भाइयों ने मिलकर अल – फहद बैंक के नाम से फर्जी चिटफंड कंपनी खोली थी। लोगों को मोटी कमाई का लालच देकर करोड़ों रुपए इकट्टठे किए और साल 2001 में पैसा समेत परिवार लेकर रातोंरात दिल्ली भाग गया। जिसके बाद धोखाधड़ी के मामले में 6 साल की सजा काटी। फिर फरीदाबाद जाकर उसने अल फलाह कॉलेज की नींव रखी, जो कि जाकर विश्वविद्यालय बन गया।

