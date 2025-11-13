Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

कौन है ‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी’ का मालिक? यहीं से निकले दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर, जानें एमपी कनेक्शन

Who is Jawad Ahmed Siddiqui: अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई संदिग्धों के नाम धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Nov 13, 2025

jawad Ahmad Siddiqui

Who is owner of Al-Falah University: दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी एक कड़ी मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील तक पहुंच गई है। बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉ. मुजम्मिल शकील जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उसका चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी महू का रहने वाला है। यहां पर उसका आलीशन मकान बना हुआ है।

जवाद का महू में चार मंजिला मकान

महू के कायस्थ मोहल्ले में जवाद अहमद का चार मंजिला मकान है। जिसमें 20 से ज्यादा खिड़कियां हैं। उसके घर को स्थानीय लोग मौलाना की बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। उसके पिता हम्माद सिद्दीकी शहर काजी थे। उनके परिवार की शहर में अच्छी प्रतिष्ठा थी। साल 1995 में उनकी मौत हो गई थी।

कौन है जवाद अहमद सिद्दीकी

जवाद अहमद सिद्दीकी का जन्म 15 नवंबर 1964 को हुआ था। उसकी लिंकडइन प्रोफाइल के मुताबिक, जवाद अहमद सिद्दीकी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट डिजाइन में बीटेक किया था। मिली जानकारी के अनुसार, उसने 1993 में जामिया मिलिया इस्लामिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बतौर लेक्चरर बच्चों को पढ़ाना शुरु किया था।

6 साल की जेल भी हुई थी

शहर काजी हम्माद सिद्दीकी के बेटे जवाद अहमद सिद्दीकी करोड़ों की ठगी का आरोपी था। उसने और उसके भाइयों ने मिलकर अल – फहद बैंक के नाम से फर्जी चिटफंड कंपनी खोली थी। लोगों को मोटी कमाई का लालच देकर करोड़ों रुपए इकट्टठे किए और साल 2001 में पैसा समेत परिवार लेकर रातोंरात दिल्ली भाग गया। जिसके बाद धोखाधड़ी के मामले में 6 साल की सजा काटी। फिर फरीदाबाद जाकर उसने अल फलाह कॉलेज की नींव रखी, जो कि जाकर विश्वविद्यालय बन गया।

Published on:

13 Nov 2025 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कौन है ‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी’ का मालिक? यहीं से निकले दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर, जानें एमपी कनेक्शन

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, ये है वजह

After Delhi blast major action taken in Indore
इंदौर

MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आज, इंदौर में सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा

CM Mohan Yadav
इंदौर

शिवपुरी में भाई की हत्या की साजिश में फरार एएसआई बर्खास्त, पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित किया

ASI dismissed from police service brother murder conspiracy
इंदौर

108 किलो वजनी पति की किडनी खराब, पत्नी ने अंगदान कर बचाई जान

Indore kidney transplant
इंदौर

इंदौर में मधुमक्खी के डंक से हार्ट अटैक, प्राइवेट अस्पताल में आया चौंकानेवाला मामला

मधुमक्खी के डंक से हार्ट अटैक का दुर्लभ मामला
इंदौर
