लाइव देखिए…तेंदुए का ‘शिकार’ कैमरे में कैद, जंगल में घसीटकर ले गया..

ग्रामीण अंकित और रोहित जंगल में मवेशी चराने के लिए गए थे। तभी झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी जब वे आगे बढ़े तो हैरान रह गए। उनके सामने तेंदुआ था, जिसने पहले ही एक बछड़े की जान ले ली थी। तेंदुए ने मौका देखते ही बछड़े को पकड़ा और जबड़ों में दबोचते हुए घसीटकर घने जंगल की ओर ले गया। यह नजारा दोनों ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ किस ताकत से शिकार को खींचते हुए झाड़ियों के बीच गायब हो जाता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जंगल की तरफ जाने से बच रहे हैं। वायरल वीडियो ने जहां वन्य जीवन की तस्वीर दिखा दी है, वहीं ग्रामीणों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।