Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

लाइव देखिए…तेंदुए का ‘शिकार’ कैमरे में कैद, जंगल में घसीटकर ले गया..

wild life: शिकार के घसीटकर जंगल में ले जाते तेंदुए का कुछ युवकों ने मोबाइल से बनाया वीडियो, अब वन विभाग कर रहा तेंदुए की खोज...।

इंदौर

Shailendra Sharma

Sep 16, 2025

Wild Life Rare Video Leopard dragged his Hunted animal in Forest

wild life: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू क्षेत्र के नखेरी बांध के पास का जंगल उस वक्त सनसनीखेज नजारे का गवाह बना, जब एक तेंदुए ने खुलेआम बछड़े का शिकार किया और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीण अंकित और रोहित रोज की तरह गाय चराने जंगल पहुंचे थे। तभी उन्होंने तेंदुए का शिकार को घसीटकर ले जाने का ये वीडियो अपने मोबाइल से बनाया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

देखें वीडियो-

ये भी पढ़ें

कार पर झपटा तेंदुआ, बाल-बाल बचे अधिकारी व साथी..
विदिशा
vidisha

अब जंगल की ओर नहीं जा रहे लोग

ग्रामीण अंकित और रोहित जंगल में मवेशी चराने के लिए गए थे। तभी झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी जब वे आगे बढ़े तो हैरान रह गए। उनके सामने तेंदुआ था, जिसने पहले ही एक बछड़े की जान ले ली थी। तेंदुए ने मौका देखते ही बछड़े को पकड़ा और जबड़ों में दबोचते हुए घसीटकर घने जंगल की ओर ले गया। यह नजारा दोनों ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ किस ताकत से शिकार को खींचते हुए झाड़ियों के बीच गायब हो जाता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जंगल की तरफ जाने से बच रहे हैं। वायरल वीडियो ने जहां वन्य जीवन की तस्वीर दिखा दी है, वहीं ग्रामीणों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।

वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे

इस मामले में वन विभाग ने पुष्टि करते हुए कहा है कि तेंदुए ने जंगल में ही शिकार किया है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक नखेरी डेम और आसपास के जंगल में तेंदुओं की मौजूदगी की निगरानी के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…
मुरैना
morena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / लाइव देखिए…तेंदुए का ‘शिकार’ कैमरे में कैद, जंगल में घसीटकर ले गया..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.