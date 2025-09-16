लाइव देखिए…तेंदुए का ‘शिकार’ कैमरे में कैद, जंगल में घसीटकर ले गया..

wild life: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू क्षेत्र के नखेरी बांध के पास का जंगल उस वक्त सनसनीखेज नजारे का गवाह बना, जब एक तेंदुए ने खुलेआम बछड़े का शिकार किया और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीण अंकित और रोहित रोज की तरह गाय चराने जंगल पहुंचे थे। तभी उन्होंने तेंदुए का शिकार को घसीटकर ले जाने का ये वीडियो अपने मोबाइल से बनाया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
देखें वीडियो-
ग्रामीण अंकित और रोहित जंगल में मवेशी चराने के लिए गए थे। तभी झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी जब वे आगे बढ़े तो हैरान रह गए। उनके सामने तेंदुआ था, जिसने पहले ही एक बछड़े की जान ले ली थी। तेंदुए ने मौका देखते ही बछड़े को पकड़ा और जबड़ों में दबोचते हुए घसीटकर घने जंगल की ओर ले गया। यह नजारा दोनों ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ किस ताकत से शिकार को खींचते हुए झाड़ियों के बीच गायब हो जाता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जंगल की तरफ जाने से बच रहे हैं। वायरल वीडियो ने जहां वन्य जीवन की तस्वीर दिखा दी है, वहीं ग्रामीणों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।
इस मामले में वन विभाग ने पुष्टि करते हुए कहा है कि तेंदुए ने जंगल में ही शिकार किया है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक नखेरी डेम और आसपास के जंगल में तेंदुओं की मौजूदगी की निगरानी के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं।