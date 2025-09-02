बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक जहरीले सांप ने रात में घर में बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को डस लिया। पति-पत्नी को काटने के बाद जहरीला सांप सुबह तक उनके बिस्तर के आसपास ही घूमता रहा। सुबह जब परिजन की नींद खुली तो तुरंत पति-पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया जबकि पत्नी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है।
हैरान कर देने वाली घटना सिहोनिया थाना इलाके के लालू बसई गांव की है । जहां रहने वाले दिनेश सिंह (45 साल) और उनकी पत्नी गुड्डन देवी (43 साल) घर पर सो रहे थे। तभी देर रात एक जहरीले सांप ने पति दिनेश को हाथ में और पत्नी गुड्डन देवी को गर्दन में काट लिया। सांप के काटने के बाद पति-पत्नी रातभर बिस्तर पर ही तड़पते रहे और जब सुबह परिजन जागे तो दोनों बेसुध हालत में बिस्तर पर पड़े हुए थे।
परिजन के मुताबिक जब सुबह वो दिनेश और गुड्डन को जगाने के लिए पहुंचे तो उनके बिस्तर के पास जहरीला काला सांप घूम रहा था। इसी सांप ने दोनों को काटा होगा। वो तुरंत दिनेश और उसकी पत्नी गुड्डन को ग्वालियर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर डॉक्टरों ने दिनेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में गुड्डन देवी का इलाज जारी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव के लोग डरे हुए हैं।