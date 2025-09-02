बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…

परिजन के मुताबिक जब सुबह वो दिनेश और गुड्डन को जगाने के लिए पहुंचे तो उनके बिस्तर के पास जहरीला काला सांप घूम रहा था। इसी सांप ने दोनों को काटा होगा। वो तुरंत दिनेश और उसकी पत्नी गुड्डन को ग्वालियर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर डॉक्टरों ने दिनेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में गुड्डन देवी का इलाज जारी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव के लोग डरे हुए हैं।