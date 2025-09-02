Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरैना

बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…

mp news: सांप के काटने से पति की मौत, पत्नी का गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज...।

मुरैना

Shailendra Sharma

Sep 02, 2025

morena
After biting couple snake kept roaming around till morning

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक जहरीले सांप ने रात में घर में बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को डस लिया। पति-पत्नी को काटने के बाद जहरीला सांप सुबह तक उनके बिस्तर के आसपास ही घूमता रहा। सुबह जब परिजन की नींद खुली तो तुरंत पति-पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया जबकि पत्नी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है।

तड़प-तड़प कर गुजरी रात

हैरान कर देने वाली घटना सिहोनिया थाना इलाके के लालू बसई गांव की है । जहां रहने वाले दिनेश सिंह (45 साल) और उनकी पत्नी गुड्डन देवी (43 साल) घर पर सो रहे थे। तभी देर रात एक जहरीले सांप ने पति दिनेश को हाथ में और पत्नी गुड्डन देवी को गर्दन में काट लिया। सांप के काटने के बाद पति-पत्नी रातभर बिस्तर पर ही तड़पते रहे और जब सुबह परिजन जागे तो दोनों बेसुध हालत में बिस्तर पर पड़े हुए थे।

ये भी पढ़ें

अगले 12 घंटों में ‘भारी बारिश’: IMD ने 16 जिलों में जारी की चेतावनी
भोपाल
mp weather

सुबह तक बिस्तर के पास घूमता रहा सांप

परिजन के मुताबिक जब सुबह वो दिनेश और गुड्डन को जगाने के लिए पहुंचे तो उनके बिस्तर के पास जहरीला काला सांप घूम रहा था। इसी सांप ने दोनों को काटा होगा। वो तुरंत दिनेश और उसकी पत्नी गुड्डन को ग्वालियर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर डॉक्टरों ने दिनेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में गुड्डन देवी का इलाज जारी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव के लोग डरे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

अनोखी परपंरा..चंबल में लगाई डुबकी और पकड़ लाया काला नाग, video
श्योपुर
sheopur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट