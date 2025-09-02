अनोखी परपंरा..चंबल में लगाई डुबकी और पकड़ लाया काला नाग, video

श्योपुर के सामरसा गांव के पास चंबल नदी में तेजा दशमी के अवसर पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जहां काली माता मंदिर का भगत (जिसे स्थानीय भाषा में भोपा कहते हैं) नदी में डुबकी लगाता है और एक काले नाग को पकड़ लेता है। वो नाग को गले में लपेटकर वाप आता है और फिर उसे मंदिर ले जाया जाता है जहां वो सर्पदंश व अन्य जहरीले कीड़ों के शिकार लोगों के बंध काटता है। इस बार भी भोपा ने चंबल नदी में डुबकी लगाई और काले नाग को पकड़कर लाया जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। यह परंपरा 50 वर्षों से चली आ रही है और भोपा के शरीर में देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है।