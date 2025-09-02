Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के इस जिले में 972 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा नया रोड, मिली मंजूरी

mp news: नर्मदापुरम-टिमरनी टू लेन रोड के लिए मोहन यादव कैबिनेट ने 972 करोड़ रूपये की दी मंजूरी...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 02, 2025

2 lane road
2 lane road will be constructed from Narmadapuram to Timarni (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम से टिमरनी तक 972 करोड़ रूपये से बनेगा नया रोड बनेगा। नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग दो लेन मय पेव्ड शोल्डर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग का निर्माण हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अंतर्गत किया जाएगा। यहां दो लेन मय पेव्ड शोल्डर 72.18 किमी. में हाईब्रिड एन्यूटी कॉउल के अंतर्गत किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर 972 करोड़ 16 लाख का खर्च आएगा। जिसके लिए मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सेस के लिए भी चर्चा

इसके साथ ही मोहन कैबिनेट बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग का चार लेन मय पेल्ड शोल्डर दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड के साथ हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 1370 करोड़ 85 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे निरस्त करते हुए इसके स्थान पर बढ़ी हुई लागत के अनुसार 2935 करोड़ 15 लाख रूपये देने की चर्चा की गई है।

मोहन कैबिनेट में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

-प्रधानमंत्री ने मन की बात में मध्य प्रदेश की बहुत प्रशंसा की है।
-डल झील पर आयोजित वाटर स्पोर्ट में सबसे ज्यादा मैडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिले हैं।
-शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की उन्होंने तारीफ की है।
-विदेशी खिलाड़ी ने शहडोल के खिलाड़ियों को कोच करने का प्रस्ताव दिया है।
-फुटबॉल की कोचिंग के लिए शहडोल के खिलाड़ियों को विदेश भेजा जाएगा।
-देश में कॉटन इंडस्ट्री की क्रांति आ रही है।
-दुर्भाग्य से कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, अब फिर से इंडस्ट्री में बूम आ रहा है।
-3 सितंबर को एक रोड शो होगा। पीएम मित्र पार्क धार में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।
-टेक्सटाइल इंडस्ट्री के देश और विदेश के लोग आएंगे।
-1 रुपए प्रति वर्ग मीटर और प्रीमियम 120 रुपए, जो पहले आएगा-पहले पाएगा, उसे ये स्कीम देंगे।
-करीब 3 लाख नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए सृजन होंगी।
-1 लाख अप्रत्यक्षित नौकरियां मिलेंगी।
-वैदिक घड़ी का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया।
-उज्जैन काल गणना का केंद्र है, हमारी काल गणना वैज्ञानिक है।
-सूर्य और चंद्र के संचालन से काल गणना होती है, जो एक्यूरेट है।
-मौजूदा और वैदिक समय के बीच का अंतर आप एप में महसूस कर सकेंगे।
-ग्वालियर कॉन्क्लेव में 3200 करोड़ से अधिक का निवेश मिल चुका है।
-6 निवेशों को लेटर आफ एलॉटमेंट प्रदान किया गया है।
-पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटन को आगे बढ़ाने में हम काम कर रहे हैं।
-ऑफर को स्वीकार कर एमओयू किए गए हैं।
-हजारों करोड़ के MoU साइन हुए हैं।
-20 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं।
-नल जल योजना प्रधानमंत्री का बड़ा सपना है, जिसने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है।
-जल जीवन मिशन के क्रियान्वन में वापस एक बार पुनरीक्षण करने के बाद लगा की योजना अभी अधूरी है और पैसों की आवश्यकता है।
अब जो भी लागत लगेगी, मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से करेगी
-20765 करोड़ रूपए की लागत से 27990 एकल गांव योजना 60 हजार 786 करोड़ रूपए की लागत से 148 समूह जल प्रधान योजना की स्वीकृति प्रदान की है।
-15947 गांव की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
-12 हजार 43 ग्राम योजना के काम अभी प्रस्तावित है।
-8358 योजना के फिर से पुनरीक्षण की काम की गई।
-उज्जैन शहर में ROB का निर्माण करना है हरी फाटक पर।
-सिंहस्थ 2028 को देखते हुए तैयारी की जा रही हैं। संख्या का कोई अनुमान अभी लगाना संभव नहीं।
-शहर में 4 लेन ब्रिज बनेगा जिसकी लागत 371 करोड रुपए है। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट में दे दी गई है।
-17 महीने में इंदौर से उज्जैन को लेकर हाईटेक मार्ग को पूरा करने के लिए राशि 2935.15 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है।
-हाइब्रिड NOT मॉडल से सड़क निर्माण किया जाएगा। रोड किनारे जिम, अंडर पास, बड़े पुल, छोटे पुल आदि शामिल होंगे।
-72 कि.मी की 972.16 करोड़ नर्मदापुरम से टिमरनी मार्ग 2 लाइन बनाई जाएगी। यह भी हाइब्रिड NOT मॉडल पर तैयार होगी।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 06:46 pm

Published on:

