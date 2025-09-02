Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया पंचायत सचिव, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: सरकारी जमीन की गलत तरीके से की गई रजिस्ट्री को निरस्त करने की कार्रवाई करने के बदले पंचायत सचिव ने मांगी थी रिश्वत...।

रतलाम

Shailendra Sharma

Sep 02, 2025

ratlam
lokayukta caught panchayat sachiv taking bribe 10000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के रतलाम जिले का है जहां एक पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।

कोर्ट के आदेश के बावजूद मांगी रिश्वत

रतलाम जिले की बांगरोद पंचायत के सचिव महेश जाट को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर पंचायत सचिव महेश जाट के खिलाफ गांव के ही रहने वाले राहुल बैरागी नाम के युवक ने उज्जैन लोकायुक्त में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। जिसमें आवेदक राहुल बैरागी ने बताया था कि गांव में उसके घर के पास सरकारी जमीन है जिसपर से आने जाने का रास्ता था लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी। इसे लेकर उसने एसडीएम कोर्ट रतलाम ग्रामीण में मामला दायर किया था जिस पर कोर्ट ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री को फर्जी बताते हुए रजिस्ट्री को शून्य करने और रास्ता बनाने के निर्देश दिए थे।

पेट्रोल पंप के पास से रिश्वत लेते पकड़ाया

फरियादी राहुल बैरागी के मुताबिक जब वो कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई कराने के लिए पंचायत सचिव महेश जाट के पास पहुंचा तो महेश जाट ने इसके एवज में 10 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की। जिसके बाद 28 अगस्त को फरियादी राहुल बैरागी ने उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 02 सितंबर को साक्षी पेट्रोल पंप के पास चाय की गुमठी पर रिश्वतखोर पंचायत सचिव महेश जाट को 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है।

Updated on:

02 Sept 2025 03:53 pm

Published on:

02 Sept 2025 03:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया पंचायत सचिव, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

