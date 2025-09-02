एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया पंचायत सचिव, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

रतलाम जिले की बांगरोद पंचायत के सचिव महेश जाट को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर पंचायत सचिव महेश जाट के खिलाफ गांव के ही रहने वाले राहुल बैरागी नाम के युवक ने उज्जैन लोकायुक्त में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। जिसमें आवेदक राहुल बैरागी ने बताया था कि गांव में उसके घर के पास सरकारी जमीन है जिसपर से आने जाने का रास्ता था लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी। इसे लेकर उसने एसडीएम कोर्ट रतलाम ग्रामीण में मामला दायर किया था जिस पर कोर्ट ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री को फर्जी बताते हुए रजिस्ट्री को शून्य करने और रास्ता बनाने के निर्देश दिए थे।