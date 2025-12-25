25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में अभाविप प्रांतीय मंत्री ने कहा मप्र सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती

अभाविप का तीन दिनी प्रांतीय अधिवेशन 28 से रतलाम में होगा, धानमंडी में होगी सभा ओपन सभा

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Dec 25, 2025

abvp ratlam

मप्र सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती

रतलाम. प्रदेश में 2017 के बाद से कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। हमारा मानना है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए जिससे छात्र राजनीति से मध्य प्रदेश को बड़ा नेतृत्व मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार चुनाव करवाने से डर रही है। वह नहीं चाहती है कि छात्र राजनीति से कोई बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में निकलकर आए। यही नहीं मध्य प्रदेश सरकार को अंदेशा भी है कि छात्र संघ चुनाव से कॉलेजों में अराजकता और हिंसा हो सकती है।

यह बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मालवा प्रांत मंत्री दर्शन कहार ने कही। वे अभाविप के आगामी 28 दिसंबर से रतलाम में होने वाले 58वें मालवा प्रांत अधिवेशन की तैयारी के सिलसिले में आए थे। उनसे छात्र संघ चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सरकार को हमने कई बार मौखिक और लिखित में भी दिया है कि कॉलेजों में छात्र संघ कराएं। कहार के अनुसार उनका मानना है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे इसके लिए सडक़ पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। दूसरे प्रदेशों, केंद्र के विवि में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो प्रदेश में क्यों नहीं कराए जा सकते हैं। उन्होंने माना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई नेता छात्र राजनीति से ही निकले और आज इस पद पर हैं। अभाविप को उनकी ही सरकार कहने पर उनका कहना था कि प्रदेश सरकार और अभाविप एक नहीं है। वह राजनीतिक संगठन और सरकार है और अभाविप छात्र संगठन है। वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति जगाना है।

सीएम डॉ. यादव आएंगे अधिवेशन में

कहार ने बताया कि अभाविप के 58वें मालवा प्रांत अधिवेशन की शुरुआत 28 दिसंबर को और 30 को समापन होगा। शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। साथ ही कई अन्य पदाधिकारी भी आ रहे हैं। इसमें संघ के शताब्दी वर्ष, आपात काल, अभाविप की सालभर की गतिविधियों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पूरे अधिवेशन के दौरान 11 सत्र होंगे। 29 दिसंबर को छात्र शक्ति की शोभायात्रा अग्रणी कॉलेज से निकलेगी और धानमंडी में ओपन सभा होगी। पूरे अधिवेशन में साढ़े पांच सौ से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्रसिंह सोलंकी सहभागिता करेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रवीण सोनी, राजमल जैन और अभाविप नगर मंत्री अरुण जाट भी मौजूद रहे। मालवा प्रांत के 22 जिलों से 550 से अधिक प्रतिनिधियों में शिक्षक, छात्र और शिक्षाविद शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 11:25 pm

Published on:

25 Dec 2025 11:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में अभाविप प्रांतीय मंत्री ने कहा मप्र सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दाम में हर दिन हो रहे उछाल के बाद सुहागिन की पहचान भी छीन रही है

today gold rate ratlam
रतलाम

क्रिसमस: शाम शहरवासियों ने चर्च में जलाए कैंडल

Christmas-New Year News Ratlam
रतलाम

रतलाम में मटर की बंपर आवक, अन्य प्रदेशों तक पहुंचा रहे

Grain Market Breaking News Ratlam
रतलाम

रतलाम में पलटा स्कूल वाहन, दो शिक्षिका समेत कई छात्र घायल

ratlam news
रतलाम

यहां जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी पार करते हैं लोग, 5 मौतों के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार

MP News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.