Ratlam में अभाविप प्रांतीय मंत्री ने कहा मप्र सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती

यह बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मालवा प्रांत मंत्री दर्शन कहार ने कही। वे अभाविप के आगामी 28 दिसंबर से रतलाम में होने वाले 58वें मालवा प्रांत अधिवेशन की तैयारी के सिलसिले में आए थे। उनसे छात्र संघ चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सरकार को हमने कई बार मौखिक और लिखित में भी दिया है कि कॉलेजों में छात्र संघ कराएं। कहार के अनुसार उनका मानना है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे इसके लिए सडक़ पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। दूसरे प्रदेशों, केंद्र के विवि में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो प्रदेश में क्यों नहीं कराए जा सकते हैं। उन्होंने माना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई नेता छात्र राजनीति से ही निकले और आज इस पद पर हैं। अभाविप को उनकी ही सरकार कहने पर उनका कहना था कि प्रदेश सरकार और अभाविप एक नहीं है। वह राजनीतिक संगठन और सरकार है और अभाविप छात्र संगठन है। वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति जगाना है।