1 लाख रूपये की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक व साथी पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

सहायक समिति प्रबंधक संतोष चौबे के द्वारा 2 लाख रूपये की रिश्वत मांगे जाने के बाद सरपंच दिनेश सिंह ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरूवार 28 अगस्त को रिश्वत के 1 लाख रूपये लेकर फरियादी दिनेश सिंह को रिश्वतखोर संतोष चौबे के पास भेजा। संतोष चौबे ने जरूआ वेयर हाउस केसली में रिश्वत देने के लिए सरपंच दिनेश सिंह को बुलाया और रिश्वत के रूपये लेकर अपने साथी अजय सिंह घोषी को दे दिए तभी लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया। इस मामले में लोकायुक्त ने शिविका वेयर हाउस संचालक दिव्यांश तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है।