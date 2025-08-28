1 लाख रूपये की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक व साथी पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सागर का है जहां सहायक समिति प्रबंधक व उसके एक साथी को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।
सागर जिले के पड़रई बुजुर्ग गांव के सरपंच दिनेश सिंह की शिकायत पर सागर लोकायुक्त की टीम ने ये कार्रवाई की है। फरियादी सरपंच दिनेश सिंह ने बताया कि किसानों की करीब 371 क्विंटल मूंग की तुलाई हो चुकी थी जिलके बाद जब उस मूंग को शिविका वेयर हाउस भेजा गया तो संचालक दिव्यांश तिवारी ने खराब ग्रेडिंग बताकर मूंग रखने से मना कर दिया। इसके बाद किसानों ने सहायक प्रबंधक संतोष चौबे से संपर्क किया तो उसने मूंग की ग्रेडिंग रिपोर्ट सही करने और वेयर हाउस में रखवाने के एवज में 2 लाख रूपये रिश्वत की मांग की।
सहायक समिति प्रबंधक संतोष चौबे के द्वारा 2 लाख रूपये की रिश्वत मांगे जाने के बाद सरपंच दिनेश सिंह ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरूवार 28 अगस्त को रिश्वत के 1 लाख रूपये लेकर फरियादी दिनेश सिंह को रिश्वतखोर संतोष चौबे के पास भेजा। संतोष चौबे ने जरूआ वेयर हाउस केसली में रिश्वत देने के लिए सरपंच दिनेश सिंह को बुलाया और रिश्वत के रूपये लेकर अपने साथी अजय सिंह घोषी को दे दिए तभी लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया। इस मामले में लोकायुक्त ने शिविका वेयर हाउस संचालक दिव्यांश तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है।