Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

1 लाख रूपये की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक व साथी पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

mp news: मूंग की ग्रेडिंग रिपोर्ट सही करने और वेयर हाउस में माल रखवाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था सहायक समिति प्रबंधक...।

सागर

Shailendra Sharma

Aug 28, 2025

sagar
mp news Lokayukta Caught sahaayak samiti prabandhak taking bribe of 100000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सागर का है जहां सहायक समिति प्रबंधक व उसके एक साथी को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।

सहायक समिति प्रबंधक ने मांगी 2 लाख रिश्वत

सागर जिले के पड़रई बुजुर्ग गांव के सरपंच दिनेश सिंह की शिकायत पर सागर लोकायुक्त की टीम ने ये कार्रवाई की है। फरियादी सरपंच दिनेश सिंह ने बताया कि किसानों की करीब 371 क्विंटल मूंग की तुलाई हो चुकी थी जिलके बाद जब उस मूंग को शिविका वेयर हाउस भेजा गया तो संचालक दिव्यांश तिवारी ने खराब ग्रेडिंग बताकर मूंग रखने से मना कर दिया। इसके बाद किसानों ने सहायक प्रबंधक संतोष चौबे से संपर्क किया तो उसने मूंग की ग्रेडिंग रिपोर्ट सही करने और वेयर हाउस में रखवाने के एवज में 2 लाख रूपये रिश्वत की मांग की।

ये भी पढ़ें

एमपी में कृषि विस्तार अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
रतलाम
ratlam

लोकायुक्त ने रंगेहाथों पकड़ा

सहायक समिति प्रबंधक संतोष चौबे के द्वारा 2 लाख रूपये की रिश्वत मांगे जाने के बाद सरपंच दिनेश सिंह ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरूवार 28 अगस्त को रिश्वत के 1 लाख रूपये लेकर फरियादी दिनेश सिंह को रिश्वतखोर संतोष चौबे के पास भेजा। संतोष चौबे ने जरूआ वेयर हाउस केसली में रिश्वत देने के लिए सरपंच दिनेश सिंह को बुलाया और रिश्वत के रूपये लेकर अपने साथी अजय सिंह घोषी को दे दिए तभी लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया। इस मामले में लोकायुक्त ने शिविका वेयर हाउस संचालक दिव्यांश तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बीआरसी 30000 की रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 10:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक व साथी पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.