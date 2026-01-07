ग्वालियर पुलिस सहित बस चालक के हमलावर गिरफ्तार, निकाला जुलूस



जानकारी के अनुसार 3 जनवरी की रात को आरोपियों ने हाईवे पर गंगापुर हनुमान मंदिर के पास बस क्रमांक यूपी 80 एफटी 6416 को रोककर चालक विजय परमार की आरोपी भानु गुर्जर, श्यामवीर गुर्जर, श्रीराम गुर्जर, मंटो गुर्जर, गुरुदयाल गुर्जर एवं 02-03 अन्य लोग ने बस रोककर उससे गाली-गलौज एवं लाठी-सरियों से उसकी मारपीट की गई, फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। 5 जनवरी को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा गंगापुर हनुमान मंदिर के पास ग्राम जनकपुर रोड पर दबिश देकर आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र मेहताव सिंह कंसाना निवासी शिवनगर, लवकुश पुत्र नरेश सिंह गुर्जर निवासी जनकपुर, योगेन्द्र पुत्र पप्पू सिंह गुर्जर निवासी जनकपुर, श्यामवीर पुत्र राजाराम गुर्जर निवासी जनकपुर, भानु पुत्र पप्पू सिंह गुर्जर निवासी जनकपुर, मंटो उर्फ हरिओम पुत्र वनबारी गुर्जर निवासी जनकपुर को गिरफ्तार किया है।