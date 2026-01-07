ग्वालियर पुलिस सहित बस चालक के हमलावर गिरफ्तार, निकाला जुलूस

मुरैना. थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा बस चालक के साथ मारपीट एवं अड़ीबाजी करने वाले 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। पुलिस ने पहले फ्लाईओवर फिर पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दो बार जुलूस निकाला गया। लगातार बसों पर हमले को लेकर बस यूनियन में आक्रोश था, इसलिए पुलिस ने आनन - फानन में यह कार्रवाई की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। उनमें से ग्वालियर पुलिस का हमलवार श्यामवीर गुर्जर और बस चालक का हमलावर भानू गुर्जर को पुलिस रिमांड पर लिया है, अन्य चारों को जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार 3 जनवरी की रात को आरोपियों ने हाईवे पर गंगापुर हनुमान मंदिर के पास बस क्रमांक यूपी 80 एफटी 6416 को रोककर चालक विजय परमार की आरोपी भानु गुर्जर, श्यामवीर गुर्जर, श्रीराम गुर्जर, मंटो गुर्जर, गुरुदयाल गुर्जर एवं 02-03 अन्य लोग ने बस रोककर उससे गाली-गलौज एवं लाठी-सरियों से उसकी मारपीट की गई, फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। 5 जनवरी को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा गंगापुर हनुमान मंदिर के पास ग्राम जनकपुर रोड पर दबिश देकर आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र मेहताव सिंह कंसाना निवासी शिवनगर, लवकुश पुत्र नरेश सिंह गुर्जर निवासी जनकपुर, योगेन्द्र पुत्र पप्पू सिंह गुर्जर निवासी जनकपुर, श्यामवीर पुत्र राजाराम गुर्जर निवासी जनकपुर, भानु पुत्र पप्पू सिंह गुर्जर निवासी जनकपुर, मंटो उर्फ हरिओम पुत्र वनबारी गुर्जर निवासी जनकपुर को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों में ग्वालियर पुलिस का हमलावर श्यामवीर गुर्जर भी शामिल हैं। बीते माह जनकपुर गांव में ग्वालियर पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया था। उक्त मामले में श्यामवीर गुर्जर फरार था। इसकी गिरफ्तारी पर दस हजार का इनाम घोषित था।
सिटी कोतवाली पुलिस ने सिग्नल बस्ती में फायरिंग करने वाले पूर्व पार्षद गब्बर जाटव के पुत्र अंकित जाटव निवासी सिग्नल बस्ती मुरैना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उक्त आरोपी के कब्जे से फायरिंग में प्रयुक्त कट्टा बरामद कर लिया है। उक्त आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर सोमवार को सिग्नल बस्ती में फायरिंग कर एक युवक को घायल कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत उक्त आरोपी को पकड़ा है, इस मामले में फरार इसके भाई की तलाश में पुलिस जुटी है।
