अवसाद में न जाएं छात्र, अब होगी कॉलेजों में नियमित काउंसलिंग

जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स सिर्फ शासकीय कॉलेजों में ही कारगर रहेगा। जिले में करीब 11 शासकीय कॉलेज संचालित हैं, इनमें शहर के शासकीय कन्या लीड कॉलेज, विधि कॉलेज, शासकीय पीएमश्री स्नात्तकोत्तर कॉलेज के अलावा जौरा, कैलारस, सबलगढ़, दिमनी, रिठौरा, बानमोर, पोरसा, रजौधा के कॉलेज शामिल रहेंगे। इस कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें कलेक्टर चेयरमेंन रहेंगे, अन्य सदस्य कॉलेज स्तर से भी शामिल रहेंगे।