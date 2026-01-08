8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुरैना

रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ग्रामीणों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, 23 घायल

ट्रैक्टर-ट्रॉली आपस में फंसे, दो घंटे तक लगा रहा जाम, एक्सीडेंट के बाद ग्रामीणों की चीख पुकार सुनकर आए लोगों ने की मदद, सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 08, 2026

मुरैना. सबलगढ़ की दौलाई मोड़ पर रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सामने से ग्रामीणों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी जिससे ट्रॉली नाले में चले गई लेकिन नाले की दीवार से टकराकर पलटने से बच गई। फिर भी ट्रॉली में सवार 19 ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सबलगढ़ अस्पताल ले जाया गया।


जानकारी के अनुसार बुधवार को पूंछरी गांव में बाबा गनेश दास का जन्मोत्सव पर भंडारा था। उसमें निमंत्रण खाने के लिए बामासौली गांव से महिला- पुरुष और बच्चे ट्रैक्टर-ट्रॉली से पूछरी जा रहे थे। सबलगढ़ से निकलते ही दौलाई गांव की मोड़ पर सामने से आ रहे रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि ग्रामीणों से भरा ट्रॉली नाले में चली गई। नाले की दीवार से टकरा गई इसलिए पलटने से बच गई फिर भी उसमें सवार 19 लोग घायल हो गए। बाद में क्रेन मशीन से ट्रॉली को सीधा करके निकाला गया। इसके चलते ढाई बजे से सबलगढ़ से पूछरी मार्ग पर जाम लगा है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली को क्रेन से निकालने में लगे दो घंटे, लगा रहा जाम

रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से हुई जबरदस्त भिडंत के बाद दोनों ट्रैक्टर- ट्रॉली आपस में फंस गए थे। उनको क्रेन से निकालने में करीब दो घंटे यानि कि दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक का समय लगा, इसलिए तब तक जाम लगा रहा। दर्जनों वाहन जाम में फंसे रहे। ट्रैक्टर- ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार थे, उनमें से 16 घायल हुए। जिनको उपचार के लिए सबलगढ़ अस्पताल ले जाया गया। वहां से तीन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल मुरैना रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ, जब बामसौली पंचायत के कोलूडाड़ा गांव से करीब 40 लोग एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर सबलगढ़ के पास स्थित पूछरी गांव में आयोजित भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। ट्रैक्टर-ट्रॉली रामपुर की ओर से सबलगढ़ की तरफ घाटी चढ़ रहा था, इसी दौरान दोलरी मोड़ के पास सबलगढ़ की ओर तेज रफ्तार में आ रही रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग उछलकर इधर-उधर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से तत्काल सबलगढ़ सिविल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी का उपचार किया जा रहा है। घायलों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि तीन लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

एक्सीडेंट में ये हुए घायल

हादसे में घायल हुए लोगों में आरती (16) पुत्री महेशचंद, अंजलि (12) पुत्री राजेश जाटव, शुभम (13) पुत्र राजेश जाटव, मिथिलेश (35) पत्नी महश्ेाचंद जाटव, मीरा (45) पत्नी राजाराम जाटव, अजय (35) पुत्र बंशी जाटव, प्रदीप (45) पंचा जाटव, शिशुपाल (25) बीरवल जाटव, संध्या (22) पत्नी अरविंद जाटव, सूर्यांश (10) पुत्र अरविंद जाटव, भरोसी (40) पुत्र भोरू जाटव, संजीव (08) पुत्र भरोषी जाटव, काजल (14) पुत्री हरी सिंह जाटव, नीलम (30) पत्नी अतर सिंह जाटव, लक्ष्मी (42) पत्नी बीरवल जाटव और बीरबल (50) पुत्र छोटे जाटव सहित 23 लोग शामिल हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल शिवम जाटव, अंजली जाटव, महाराज सिंह जाटव को सबलगढ़ से मुरैना जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

police

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ग्रामीणों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, 23 घायल

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर पुलिस सहित बस चालक के हमलावर गिरफ्तार, निकाला जुलूस

मुरैना

120 मीटर सडक़ में से सिर्फ 30 मीटर का निर्माण कराया, वह भी धसकी, ग्रामीणों में आक्रोश

मुरैना

भोपाल से आई टीम और कलेक्टर को शहर के आठ वार्डो में मिली गंदे पानी की समस्या

मुरैना

चंबल नदी के आगोश में पशु-पक्षियों के साथ जलजीवों का बढ़ा कलरव

समाचार

घटिया निर्माण पर चार इंजीनियरों का एक-एक माह का वेतन राजसात

क्राइम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.