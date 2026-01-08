रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ग्रामीणों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, 23 घायल

रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से हुई जबरदस्त भिडंत के बाद दोनों ट्रैक्टर- ट्रॉली आपस में फंस गए थे। उनको क्रेन से निकालने में करीब दो घंटे यानि कि दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक का समय लगा, इसलिए तब तक जाम लगा रहा। दर्जनों वाहन जाम में फंसे रहे। ट्रैक्टर- ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार थे, उनमें से 16 घायल हुए। जिनको उपचार के लिए सबलगढ़ अस्पताल ले जाया गया। वहां से तीन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल मुरैना रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ, जब बामसौली पंचायत के कोलूडाड़ा गांव से करीब 40 लोग एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर सबलगढ़ के पास स्थित पूछरी गांव में आयोजित भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। ट्रैक्टर-ट्रॉली रामपुर की ओर से सबलगढ़ की तरफ घाटी चढ़ रहा था, इसी दौरान दोलरी मोड़ के पास सबलगढ़ की ओर तेज रफ्तार में आ रही रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग उछलकर इधर-उधर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से तत्काल सबलगढ़ सिविल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी का उपचार किया जा रहा है। घायलों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि तीन लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।