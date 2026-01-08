8 जनवरी 2026,

मुरैना

बस को ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर-क्लीनर सहित आधा दर्जन छात्र घायल

गंभीर रूप से घायल 3 अस्पताल पहुंचे, सूचना मिलते ही एंबुलेंस गाड़ी मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 08, 2026

मुरैना. माता बसैया थानाा क्षेत्र में अजनौधा गांव के पास श्रीराम कॉलेज की बस को ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे बस चालक, क्लीनर सहित आधा दर्जन घायल हुए हैं। उनमें से गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, अन्य को मामूली चोट आई है।


जानकारी के अनुसार बुधवार को श्रीराम कॉलेज की बस छात्रों को छोडऩे माता बसैया क्षेत्र में गई थी। दोपहर में अजनौधा गांव के पास चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी। दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही एंबुलेंस गाड़ी मौके पर पहुंची और गंंभीर रूप से घायल छात्र विजय (19) पुत्र ऋषिकेश शर्मा निवासी खडिय़ाहार एवं बस स्टाफ के अभिषेक (24) पुत्र राजेश माहोर निवासी बड़ागांव, ओमप्रकाश (50) पुत्र रूप किशोर निवासी अंबाह को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, अन्य को मामूली चोट आई, इसलिए वह मौके से ही अपने अपने घर चले गए। एक्सीडेंट के बाद मौके पर ग्रामीण भी सहयोग के लिए आगे आए।

ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज

माता बसैया थाना पुलिस ने फरियादी राजवीर पुत्र रामप्रकाश तोमर निवासी दिमनी की रिपोर्ट पर ट्रक क्रमांक आर जे 11 जी 1954 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है । पुलिस के अनुसार आरोपी चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मारी थी, जिससे उसमें सवार छात्र व स्टाफ घायल हुआ है।

Published on:

08 Jan 2026 11:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बस को ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर-क्लीनर सहित आधा दर्जन छात्र घायल

