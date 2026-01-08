बस को ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर-क्लीनर सहित आधा दर्जन छात्र घायल



जानकारी के अनुसार बुधवार को श्रीराम कॉलेज की बस छात्रों को छोडऩे माता बसैया क्षेत्र में गई थी। दोपहर में अजनौधा गांव के पास चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी। दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही एंबुलेंस गाड़ी मौके पर पहुंची और गंंभीर रूप से घायल छात्र विजय (19) पुत्र ऋषिकेश शर्मा निवासी खडिय़ाहार एवं बस स्टाफ के अभिषेक (24) पुत्र राजेश माहोर निवासी बड़ागांव, ओमप्रकाश (50) पुत्र रूप किशोर निवासी अंबाह को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, अन्य को मामूली चोट आई, इसलिए वह मौके से ही अपने अपने घर चले गए। एक्सीडेंट के बाद मौके पर ग्रामीण भी सहयोग के लिए आगे आए।