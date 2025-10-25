भारत के साथ सेमीफाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, इंदौरियों में दिखा जोश

Women's World Cup 2025: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेल गया। जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 97 रनों का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ही ओवर में जीत हासिल कर ली। अब विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में मेजबान भारत 7 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में भिड़ेगा।
पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। साउथ अफ्रीका शुरुआत मजबूत रही। लौरा वॉल्वार्ट ने ताजमिन ब्रिट्ज के साथ 6 ओवर तक कोई विकेट साझेदारी की। इसके बाद वोल्वार्ट 31 रन बनाकर आउट हुईं। उनके आउट होते ही एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। अफ्रीका ने 60 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए। ब्रिट्ज 6, एनेरी डेरकसन 5 और सुने लुस 6 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, क्लो ट्रायोन और मारिजान कैप खाता भी नहीं खोल सकीं।
ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर अलाना किंग ने धारदार-धारदार गेंदबाजी करते हुए महज 18 रन देकर 7 विकेट चटकाए। वहीं, मेगन शट, किम गार्थ और ऑफ स्पिनर एश्ले गार्डनर एक-एक विकेट मिला।
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को डॉ डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम नवी मुबंई में खेला जाएगा। टीम ऑस्ट्रेलिया को अभी तक कोई भी टीम हराने में नाकाम रही है।
इंदौरियों में क्रिकेट मैच को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। सुबह होते ही शहर में पूरी तरह क्रिक्रेटमय माहौल हो गया। सड़कों पर लोग अपनी-अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहने नजर आए। स्टेडियम के बाहर दर्शकों की लंबी कतारों में नजर आए। सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट फीवर छाया रहा। खिलाड़ियों के हर चौके-छक्के पर इंदौरी झूम उठे।
