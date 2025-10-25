भारत के साथ सेमीफाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, इंदौरियों में दिखा जोश

पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। साउथ अफ्रीका शुरुआत मजबूत रही। लौरा वॉल्वार्ट ने ताजमिन ब्रिट्ज के साथ 6 ओवर तक कोई विकेट साझेदारी की। इसके बाद वोल्वार्ट 31 रन बनाकर आउट हुईं। उनके आउट होते ही एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। अफ्रीका ने 60 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए। ब्रिट्ज 6, एनेरी डेरकसन 5 और सुने लुस 6 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, क्लो ट्रायोन और मारिजान कैप खाता भी नहीं खोल सकीं।