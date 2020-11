किसान आंदोलन के कारण एयरपोर्ट न पहुंच पाने वाले पैसेंजर्स को एअर इंडिया की बड़ी राहत

नई दिल्ली। एअर इंडिया ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं बंद होने के चलते प्रभावित होने वाले पैसेंजर्स को बड़ी राहत दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन ने यातायात प्रभावित होने के कारण एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचने वाले यात्रियों के किराया वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। बिना किसी शो-चार्ज के यात्रियों को छूट दी गई है। यह छूट उन यात्रियों को दी गई है, जो ट्रैफिक व्यवधान के बीच अपनी उड़ान नहीं पकड़ पाए। दिल्ली, हरियाणा समेत पंजाब में कई जगहों पर हाइवे जाम है। इसी बीच किसान आंदोलन के कारण एयरपोर्ट न पहुंच पाने वाले यात्रियों को राहत प्रदान करते हुए एयर इंडिया ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है।

इन पैसेंजर्स को मिलेगी छूट की सुविधा

राष्ट्रीय वाहक ने गुरुवार को यात्रियों को एक मुफ्त पुनर्निर्धारण की अनुमति देने की घोषणा करते हुए कहा, "दिल्ली की सीमाएं बंद होने से दिल्ली-एनसीआर में यातायात बाधाओं को देखते हुए हम प्रभावित यात्रियों को उनका यात्रा कार्यक्रम फिर से तय करने (बदलकर दूसरी तारीख का टिकट लेने) की अनुमति देते हैं।" हालांकि शुरू में छूट केवल गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे के लिए निर्धारित उड़ानों के लिए वैध थी, मगर अब अधिकारियों ने कहा कि राहत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है।

