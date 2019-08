डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई, निवेश के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी। हालांकि यह निवेश सरकार की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा। वर्तमान में, समाचार चैनलों में अनुमोदन मार्ग के तहत 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति है और सरकार ने अब एफडीआई को डिजिटल मीडिया में भी अनुमति दे दी है।

The Union Cabinet approves 26% foreign direct investment (FDI) in digital media with government approval. pic.twitter.com/32ITBrVnha