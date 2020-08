दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा Startup Hub होगी Delhi, पांच साल में होंगे दोगुने Startup

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ( Kejariwal Government ) एक ऐसे प्लान पर काम कर रही है अगर वो सही तरीके हो गया तो दिल्ली दुनिया के टॉप 5 स्टार्टअप हब में से एक होगी। जी हां, दिल्ली में स्टार्टअप की नई नीति के ( New Startup Policy in Delhi ) लिए परामर्श प्रक्रिया को शुरू की गई है। स्टार्टअप के लिए दिल्ली को एक अग्रणी विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके के लिए युवा उद्यमियों ( Young Entrepreneurs ) के साथ दिल्ली सरकार ( Government of Delhi ) ने शनिवार को एक अहम बैठक बुलाई थी। दिल्ली सरकार जल्द ही एक स्टार्टअप नीति ( Startup Policy ) का मसौदा भी जारी करेगी। स्टार्ट-अप पॉलिसी पर आम जनता से इनपुट लेने के लिए एक ऑनलाइन फोरम शुरू किया जाएगा।

दुनिया की टॉप 5 स्टार्टअप हब होगी दिल्ली

सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, इस क्षेत्र से 7000 से अधिक स्टार्ट-अप के साथ, दिल्ली देश में सक्रिय स्टार्ट-अप की संख्या में सबसे आगे है। दिल्ली स्टार्ट-अप का मूल्यांकन है 50 बिलियन डॉलर का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर 12,000 स्टार्ट-अप के साथ वर्ष 2025 तक लगभग 150 बिलियन डॉलर के संचयी मूल्यांकन के साथ शीर्ष पांच वैश्विक स्टार्ट-अप हब में से एक बन सकता है।

पैदा होंगी नौकरियां

दिल्ली सरकार के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य उद्यमियों का समर्थन करना और एक मजबूत आर्थिक और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह प्रक्रिया नई नौकरियां पैदा करेगी और वर्तमान आर्थिक प्रणाली में नई प्रतिस्पर्धी गतिशीलता लाएगा। स्टार्टअप नीति परामर्श दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति का मसौदा का इनपुट लेने के लिए विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के नेतृत्व, उद्यमियों और नीति विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

इन कंपनियों और संगठन हुए बैठक में शामिल

प्रमुख व्यापारिक नेताओं और उद्यमियों ने इसमें रुचि व्यक्त की। बैठक में शामिल होने वाले उद्योगपतियों में अजय चौधरी सिकोइया कैपिटल के एमडी राजन आनंदन, इंडियन एंजल नेटवर्क के सह-संस्थापक पद्मजा रूपारेल और श्रीहरि मेजर जैसे युवा उद्यमी शामिल हैं। शेयरचैट के को फाउंडर फरीद अहसन, लिटिल ब्लैक बुक की संस्थापक और सीईओ सुचिता सलवान, अविश्कर की फाउंडर तरुण भल्ला, रियाज अमलानी, इम्प्रेशैरियो हस्तनिर्मित रेस्तरां की सीईओ और एमडी भी इस नई स्टार्टअप नीति की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।

भारतीय दुनिया के सबसे होशियार उद्यमी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अपने आईआईटी दिनों के बाद से मैंने भारत के कुछ सबसे शानदार दिमागों को विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश में देखा है। मेरा मानना है कि भारतीय दुनिया के सबसे होशियार उद्यमी हैं और उन्हें सही अवसर और सही परिस्थितियों जरूरत की है। इस स्टार्ट-अप नीति के साथ, हमारा लक्ष्य दिल्ली को स्टार्ट-अप के लिए शीर्ष 5 वैश्विक स्थलों में से एक बनाना है।