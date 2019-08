देश के 5 करोड़ किसानों को स्वतंत्रता दिवस पर तोहफा, IFFCO ने 50 रुपये घटाया खाद का दाम

नई दिल्ली। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर देश की दिग्गज खाद उत्पादक कंपनी IFFCO ने किसानों को एक खास तोहफा दिया है। IFFCO ने उर्वरक के दाम में कमी करने का फैसला किया है। इस को-ऑपरेटिव ने डीएपी और एनपीके खादों की कीमतों में 50 रुपये प्रति बोरी कटौती किया है। को-ऑपरेटिव ने नई कीमतों में गुरुवार यानी 15 अगस्त से ही लागू भी कर दिया है।

IFFCO के प्रबंध निदेश यू एस अवस्थी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा, "PM मोदी के साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि कीमतों में कमी किसानों की उत्पादन लागत को घटाएगी।" इसके अलावा इफ्फको ने अपने एक बयान में कहा कि यह को-ऑपरेटिव किसानों के हित में अपने खादों की दाम में निरंतर कटौती करता आया है।

