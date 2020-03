IRCTC ने किया ऐलान, अगर खुद किया टिकट कैंसिल, तो होगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली। इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है, जिसमें रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। जब से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा है, तब से देश में रेल के पहियों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाती रही है। 22 मार्च से लेकर 14 मार्च तक तो ट्रेनों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस दौरान जिन्होंने ट्रेन में सफर करने के लिए एडवांस बुकिंग करा ली है, वो अपने रिफंड के लिए खासे परेशान हो रहे हैं। जिन लोगों ने टिकट काउंटर से टिकट खरीदा है उन्हें टिकट काउंटर पर ही रिफंड लेने जाना होगा। वहीं जिन्होंने टिकट ऑलाइन लिया वो क्या करेंगे। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर ऐसे लोगों का रिफंड कैसे मिलेगा?

खुद टिकट रद ना करें

भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम ( आईआरसीटीसी ) ने बुधवार को कहा कि देशभर में लॉकडाउन के कारण रेलवे द्वारा ट्रेन रद्द करने की सूरत में वे अपने ई-रेल टिकट को खुद रद्द न करें। कोरोनावायरस के प्रकोप की रोकथाम के मददेनजर देश में तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है और इस दौरान सड़क एवं रेल यातायात बंद कर दिया गया है।

