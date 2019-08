RIL 42nd AGM: सऊदी अरामको के साथ रिलायंस की 75 अरब डाॅलर का कारोबार, सबसे बड़ी FDI डील

नई दिल्ली। बाजार पूंजीकरण के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 42वीं सालाना बैठक शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी कंपनी के प्रमुख प्रोमोटर मुकेश अंबानी शेयरहोल्डर्स को संबोधित किया। इस दौरान मुकेश अंबानी ने बीते एक साल में कंपनी की उपलब्धि और भविष्य की रणनीति के बारे में जानकारी दी है। शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कंपनी के ई-कॉमर्स, रिटेल, जियो से लेकर तेल व पेट्रोकेमिकल के बारे में जानकारी दी।



रिलायंस के रिफाइनिंग कारोबार में सऊदी अरामको की 20 फीसदी हिस्सेदारी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के 42वें एन्युअल जनरल मीटिंग (AGM) में मुकेश अंबानी ने आज उन मीडिया रिपोट्स पर मुहर लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि आरआईएल सऊदी अरामको के साथ साझेदारी करेगी। तेल से लेकर केमिकल तक के कारोबार में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सबसे बड़ी रिफाइनरी ऑपरेट करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अब सउदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको को अपनी 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

RIL Chairman and Managing Director, Mukesh Ambani: Delighted to announce the biggest foreign investment in the history of Reliance- Saudi Aramco and Reliance have agreed to form a long-term partnership in our Oil to Chemicals (O2C) division. pic.twitter.com/p89EfEORoo