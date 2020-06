चीन के खिलाफ कैंपेन के कारण Twitter ने बंद किया Amul का अकाउंट, यहां जाने पूरा मामला

नई दिल्ली: Amul अपने डेयरी प्रोडक्ट की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है और टाइम-टाइम पर अमूल अपने विज्ञापनों के माध्यम से जरूरी मैसेज भी देता है । ऐसा ही एक एड अमूल ने शुक्रवार को अपने ट्विटर पेज पर दिखाया। इस एड को ट्विटर पर पोस्ट करने के थोड़ी ही देर के बाद अमूल के पेज को twitter द्वारा ब्लॉक कर दिया ।

दरअसल अमूल में भारत और चीन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए exit the dragon ? कैप्शन के साथ एक पिक्चर पोस्ट की थी इसमें ऑइकॉनिक अमूल गर्ल को ड्रैगन से लड़ते हुए दिखाया गया था। इस क्रिएटिव के कैप्शन में अमूल ने चीन के खिलाफ कैंपन ( amul anti china campaign ) चलाते हुए लिखा था- About the boycott of Chinese products… लेकिन इस पोस्ट के थोड़े ही देर के बाद में अमूल का अकाउंट ( amul twitter account ) ब्लॉक हो गया । अमूल का क्रिएटिव आप नीचे देख सकते हैं।

जिससे सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा और #AMUL ट्रेंड करने लगा। लोग जहां एक ओर अमूल की तारीफ कर रहे थे वहीं ट्विटर को चायना का हमदर्द बताते हुए उसकी बुराई कर रहे थे । लोगों के रिएक्शन्स के थोड़ी के बाद ही अमूल का अकाउंट फिर से स्टार्ट कर दिया गया । आपको बता दें कि अमूल के क्रिएटिव में टिकटॉक के चीन के पीछे दिखाया गया था । ये क्रिएटिव प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित है।

ट्विटर ( Twitter ) ने थोड़ी देर के बाद अमूल के अकाउंट को फिर से स्टार्ट कर दिया था और अपन इस कदम पर सफाई देते हुए अपने बयान में ट्विटर ने कहा कि किसी कैंपेन या कार्टून की वजह से अमूल का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया था। इसकी असली वजह सिक्योरिटी थी। आमतौर पर ट्विटर प्रत्येक कुछ दिनों पर सिक्योरिटी चेकअप करता है। ट्विटर ने यह भी कहा है कि अकाउंट को ना तो सस्पेंड किया गया था और ना ही बैन किया गया था।