अगले हफ्ते से लगने जा रही है कोरोना वैक्सीन, इस देश ने दिया अप्रूवल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर काफी अच्छी खबर सामने आई है। खासकर फाइजर-बायोएनटेक कोविड वैक्सीन को लेकर। यूके गवर्नमेंट की ओर से इनकी वैक्सीन को अप्रुव्ड ही नहीं किया, बल्कि अगले हफ्ते से इस वैक्सीन को सभी को उपलब्ध कराने के बारे में ऐलान कर दिया है। आपको बता यूरोपीय देशों खासकर यूके में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहां पर कोरोना की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आइए आपको भी बताते हैं कि इस वैक्सीन को लेकर और क्या खबरें आ रही हैं।

UK authorises Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, to be made available across the country from next week pic.twitter.com/gHVXZ98cLD