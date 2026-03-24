धोनी के संन्यास पर फिर चर्चा शुरू, पूर्व भारतीय ओपनर ने कसा तंज, कहा ‘आप डगआउट से टीम नहीं चला सकते’

जियोस्टार के 'IPL Today Live' कार्यक्रम में बोलते हुए चोपड़ा ने कहा कि क्रिकेट फुटबॉल नहीं है, जहां मैनेजर डगआउट से पूरी टीम को दिशा दे सके। उन्होंने कहा कि धोनी की सबसे बड़ी ताकत मैदान पर उनकी खेल की समझ है, वही क्लैरिटी और कन्विक्शन उन्हें बाकियों से अलग बनाती है।



चोपड़ा ने यह भी कहा कि सीएसके के पास अब संजू सैमसन (Sanju Samson) के रूप में धोनी का उत्तराधिकारी भी आ चुका है। चोपड़ा के अनुसार, सैमसन इस सीजन के दौरान भी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।



चोपड़ा ने टीम के बैलेंस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चेन्नई की मौजूदा स्क्वाड वो टीम नहीं है जो धोनी खुद बनाते, यह रुतुराज गायकवाड़ की टीम है। उन्होंने धोनी और उनके बाद की क्रिकेट जेनेरेशन पर एक दिलचस्प उपमा देते हुए कहा कि अगर बच्चे को दौड़ना सिखाना है, तो उसका हाथ छोड़ना होगा। पकड़े रहे, तो वो कभी दौड़ना नहीं सीखेगा।