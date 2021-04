IPL 2021, SRH vs RCB Live Cricket Score: आरसीबी की ओर से विराट कोहली और देवदत्त पड़िक्कल ओपनिंग को उतरे

दूसरा ओवर: आरसीबी ने दो ओवर के खेल के बाद बिना किसी नुकसान पर 10 रन बना लिए हैं। फिलहाल क्रीज पर कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड़िक्कल ओपनिंग मौजूद हैं।



पहला ओवर: आरसीबी की ओर से कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड़िक्कल ओपनिंग को उतरे हैं। हैदराबाद ने बॉलिंग के लिए भुवनेश्वर को लगाया है। बिना किसी विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर 6 रन।

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता है, लेकिन पहले बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आंमत्रित किया है।

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 में आज का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। सीजन के अपने पहले मैच में जीत का स्वाद चख चुकी विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी के हौसले बुलंद हैं। वहीं, पहले मैच में हार का सामना करने वाली हैदराबाद सीजन में अपना खाता खोलना चाहेगी। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल के इस सीजन में जीत का आगाज किया था।

