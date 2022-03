एमएस धोनी ने IPL 2022 से 2 दिन पहले छोड़ी CSK की कप्तानी, इस खिलाड़ी को सौंपी जिम्मेदारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने पुष्टि की कि धोनी इस सीजन और उसके बाद भी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे।

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन को शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आईपीएल 2022 के शुरू होने से ठीक दो दिन पहले एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। साल 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते आ रहे एमएस धोनी अब आईपीएल के 2022 के सीजन एक खिलाड़ी के तौर पर खेलते नजर आएंगे। सीएसके ने एमएस धोनी के कप्तानी पद से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।

MS Dhoni resigns as CSK captain, hands over captaincy to Jadeja