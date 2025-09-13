Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

जबलपुर में विदेशी नस्ल के 20 घोड़ों की मौत, मचा हड़कंप

racing horse : हैदराबाद से लाए गए एक और विदेशी नस्ल के घोड़े की मौत हो गई। रैपुरा के पटेल फॉर्म में यह 20वां घोड़ा है जिसकी मृत्यु हुई हैं।

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 13, 2025

Glanders disease in horse
Horses who killed

racing horse : हैदराबाद से लाए गए एक और विदेशी नस्ल के घोड़े की मौत हो गई। रैपुरा के पटेल फॉर्म में यह 20वां घोड़ा है जिसकी मृत्यु हुई हैं। इससे पहले अगस्त में छह घोड़ों ने दम तोड़ा था। तीन गंभीर हालत में थे। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को थी, इसके बाद भी इलाज की विशेष व्यवस्था नहीं की गई। फिलहाल घोड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया है। इससे पहले 1 सितंबर घोड़ों की मौत के सिलसिले में सचिन तिवारी और हैदराबाद की संस्था हेथा नेट इंडिया प्राइवेट पर एफआइआर दर्ज की गई थी।

सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा पढ़ रही किशोरी से की अश्लीलता, अवसाद में गई

Expensive horse

racing horse : हैदराबाद से लाए गए थे 57 घोड़े, अब तक बीस ने तोड़ा दम
भैंसों के तबेले में रखे घोड़ों में एक और की मौत
नहीं मिलती सुविधाएं

दरअसल यह अस्तबल न होकर भैंसों को रखने वाला फॉर्म है। इसमें वे सारी सुविधाएं और माहौल नहीं मिलता जो कि अस्तबल में होता है। यहां हैदराबाद से 57 घोड़े लाकर रखे गए थे। इन घोड़ों की देखरेख के लिए अभी भी पशुपालन विभाग में पदस्थ डाक्टर्स की टीम देखरेख कर रही है। विभाग ने पहले भी तीन विदेशी नस्ल के घोड़ों के गंभीर होने की बात कही थी, उसमें ही एक घोड़े की जान चली गई। दो की हालत भी ठीक नहीं है। लगातार हो रही मौत के संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई गई है।

racing horse : इनका कहना है

तीन घोड़ों की हालत गंभीर थी, उनका इलाज किया जा रहा था, उसमें एक घोड़े की हाल में मृत्यु हो गई है। कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है।

डॉ. ज्योति तिवारी, एडीशनल डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग

