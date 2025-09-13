जबलपुर में विदेशी नस्ल के 20 घोड़ों की मौत, मचा हड़कंप

दरअसल यह अस्तबल न होकर भैंसों को रखने वाला फॉर्म है। इसमें वे सारी सुविधाएं और माहौल नहीं मिलता जो कि अस्तबल में होता है। यहां हैदराबाद से 57 घोड़े लाकर रखे गए थे। इन घोड़ों की देखरेख के लिए अभी भी पशुपालन विभाग में पदस्थ डाक्टर्स की टीम देखरेख कर रही है। विभाग ने पहले भी तीन विदेशी नस्ल के घोड़ों के गंभीर होने की बात कही थी, उसमें ही एक घोड़े की जान चली गई। दो की हालत भी ठीक नहीं है। लगातार हो रही मौत के संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई गई है।