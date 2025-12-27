भेड़ाघाट में टूटेंगे 284 मकान, दुकान और होटल, नए साल में हो सकती है कार्रवाई

64 yogini mandir : भेड़ाघाट में पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक व संरक्षित 64 योगिनी मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को लेकर एएसआई (भारतीय पुरातत्व विभाग) सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। हाल फिलहाल हुए दर्जनों अवैध निर्माणों व कब्जों को लेकर कई बार नोटिस दे चुके विभाग ने अब उन्हें हटाने का मन बना लिया है। 20 दिसम्बर को विभाग ने 60 से अधिक अवैध कब्जेधारियों को नोटिस थमाते हुए 10 दिनों के भीतर उन्हें निर्माण हटाने के लिए कहा है।