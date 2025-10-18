Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

लोडिंग वाहन में करंट: ड्राइवर की मौत, 7 श्रमिक झुलसे

लोडिंग वाहन में करंट: ड्राइवर की मौत, 7 श्रमिक झुलसे

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 18, 2025

Electricity News

पत्रिका फाइल फोटो

accident : पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम ग्वारी में शुक्रवार रात बड़ा हादसा हुआ। मंडला से काम करने आए श्रमिक दीपावली से पहले मंडला लौटने की तैयारी कर रहे थे। लोडिंग वाहन में सामान जमा करने के दौरान वाहन के केबिन पर चढ़ा ड्राइवर ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन से टकरा गया। हादसे में पूरे वाहन में करंट फैल गया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई और दो श्रमिकों की हालत गंभीर है।

accident : वाहन में कुल सात श्रमिक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के समय वाहन में कुल सात श्रमिक मौजूद थे। बिजली का करंट वाहन में फैलते ही सभी इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय ग्रामीण और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद को पहुंचे और प्रभावितों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

accident : मक्का काटने आए थे

जानकारी के अनुसार मंडला से 20 श्रमिक पाटन ग्राम ग्वारी निवासी राकेश सिंह के खेत में मक्का काटने आए थे। उनका काम शुक्रवार को खत्म हो गया। मजदूरों ने शुक्रवार रात ही मंडला निकलने का मन बनाया। उन्होंने लोडिंग वाहन के चालक ग्राम डूंडी निवासी रोशन से सम्पर्क किया। रोशन और श्रमिकों के बीच सौदा तय हुआ। शुक्रवार रात रोशन लोडिंग वाहन लेकर ग्वारी पहुंचा। उसने वाहन को वहां से गुजर रही 11 केवीए लाइन के नीचे खड़ा कर दिया। वह केबिन में चढ़कर सामान जमा रहा था। सात श्रमिक वाहन में खड़े थे। तभी अचानक राकेश ऊपर से गुजर रही लाइन से टकरा गया। जोरदार धमाका के साथ पूरे वाहन में करंट फैल गया। राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे-तैसे अन्य श्रमिकों ने सभी सातों को वाहन से उतारा। उन्हें पाटन शासकीय अस्पताल ले जाया गया। दो की हालत नाजुक होने पर उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया। पांच का पाटन में इलाज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

accident : ट्रैक्टर पलटा, दबने से युवक की मौत

ट्रैक्टर पलटने से उसकी चपेट में आए एक युवक की शुक्रवार को मौत हो गई। बरगी पुलिस ने शव का पीएम कराते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चरगवां के कमतिया गांव निवासी भरत सिंह उइके का बेटा हरछठ सिंह उइके (28) ट्रैक्टर लेकर शुक्रवार को बरगी के चौरापौड़ी गांव जा रहा था। रास्ते में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर नाले में पलट गया। वह ट्रैक्टर में दब गया। सूचना पर पुलिस और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। छरछठ को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

ये भी पढ़ें

मोबाइल की लत से गलत रास्ते पर चले स्टूडेंट्स, फिर प्राचाार्य ने बना दिए आदर्श स्टूडेंट्स
जबलपुर
मोबाइल की लत से गलत रास्ते पर चले स्टूडेंट्स, फिर प्राचाार्य ने बना दिए आदर्श स्टूडेंट्स

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 11:43 am

Published on:

18 Oct 2025 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / लोडिंग वाहन में करंट: ड्राइवर की मौत, 7 श्रमिक झुलसे

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ठंड की आहट : गिरने लगा रात का पारा, कुछ इलाकों में अब भी हैं बारिश के आसार

जबलपुर

Municipal Corporation action: विजय नगर की अवैध चौपाटी पर चला बुलडोजर, एक सैकड़ा अतिक्रमण साफ़

Municipal Corporation action
जबलपुर

प्रमोशन में आरक्षण: कोर्ट ने कहा- अंतरिम आदेश के बजाय सीधे फैसला

Death sentence cancelled, historic decision of MP High Court
जबलपुर

भेड़ाघाट की संगमरमरीवादियों में आई पर्यटकों की बहार, देखते ही बन रही खूबसूरती

Tourists
जबलपुर

मोबाइल की लत से गलत रास्ते पर चले स्टूडेंट्स, फिर प्राचाार्य ने बना दिए आदर्श स्टूडेंट्स

मोबाइल की लत से गलत रास्ते पर चले स्टूडेंट्स, फिर प्राचाार्य ने बना दिए आदर्श स्टूडेंट्स
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.