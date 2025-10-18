लोडिंग वाहन में करंट: ड्राइवर की मौत, 7 श्रमिक झुलसे

जानकारी के अनुसार मंडला से 20 श्रमिक पाटन ग्राम ग्वारी निवासी राकेश सिंह के खेत में मक्का काटने आए थे। उनका काम शुक्रवार को खत्म हो गया। मजदूरों ने शुक्रवार रात ही मंडला निकलने का मन बनाया। उन्होंने लोडिंग वाहन के चालक ग्राम डूंडी निवासी रोशन से सम्पर्क किया। रोशन और श्रमिकों के बीच सौदा तय हुआ। शुक्रवार रात रोशन लोडिंग वाहन लेकर ग्वारी पहुंचा। उसने वाहन को वहां से गुजर रही 11 केवीए लाइन के नीचे खड़ा कर दिया। वह केबिन में चढ़कर सामान जमा रहा था। सात श्रमिक वाहन में खड़े थे। तभी अचानक राकेश ऊपर से गुजर रही लाइन से टकरा गया। जोरदार धमाका के साथ पूरे वाहन में करंट फैल गया। राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे-तैसे अन्य श्रमिकों ने सभी सातों को वाहन से उतारा। उन्हें पाटन शासकीय अस्पताल ले जाया गया। दो की हालत नाजुक होने पर उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया। पांच का पाटन में इलाज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।