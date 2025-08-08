दुनिया से विदा लेने के बाद ‘3 लोगों’ को ‘जिंदगी’ दे गया सत्येंद्र, निभाया अटूट बंधन

ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर भोपाल व हार्ट अहमदाबाद भेजा गया। एक किडनी जबलपुर में ही जरूरतमंद मरीज को दी गई। साल में तीसरी बार जबलपुर में ग्रीन कॉरीडोर बनाया गया। सत्येन्द्र के लिवर की हार्वेस्टिंग के लिए सहयोग करने मेदांता अस्पताल दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम आई थी। इसी तरह से हार्ट की हार्वेस्टिंग के लिए अहमदाबाद से टीम पहुंची थी।