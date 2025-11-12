2400 लीटर दूध, 5-5 क्विंटल चावल, शक्कर और 80 किलो ड्रायफ्रूट से तैयार हुई भैंरो बाबा की खीर- देखें वीडियो

मंदिर के सेवक अरविंद सराफ ने बताया उनके पिता ने 41 साल पहले भगवान को खीर का भोग लगाने की परंपरा शुरू की थी। जो अब तक जारी है। पहले पांच-दस गंज खीर ही बनाई जाती थी, भक्तों के सहयोग से अब करीब 30 साल पहले ये संख्या 101 गंज तक पहुंच गई। इसे बनाने में 2400 लीटर दूध, 5-5 क्विंटल चावल, शक्कर, 80 किलो काजू, किसमिस, बादाम आदि मेवे का उपयोग होता है। दोपहर 12 बजे से खीर प्रसाद का वितरण शुरू होता है जो देर रात तक चलता रहता है।