Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

2400 लीटर दूध, 5-5 क्विंटल चावल, शक्कर और 80 किलो ड्रायफ्रूट से तैयार हुई भैंरो बाबा की खीर- देखें वीडियो

2400 लीटर दूध, 5-5 क्विंटल चावल, शक्कर और 80 किलो ड्रायफ्रूट से तैयार हुई भैंरो बाबा की खीर- देखें वीडियो

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 12, 2025

bhairav ashtami

bhairav ashtami

  • गढ़ा बाजार भैरव मंदिर में 101 गंज खीर का प्रसाद चढ़ाया, सुबह से बनी खीर, देर रात तक होता रहा वितरण

bhairav ashtami 2025 : काल भैरव अष्टमी के अवसर पर शहर के सभी भैरव मंदिरों विविध पूजन विधान हुए और प्रसाद वितरण किया गया। लेकिन संस्कारधानी का एक ऐसा भैरव मंदिर भी है, जहां भगवान को खीर का भोग लगाया गया। जिसकी चर्चा पूरे शहर में होती रही। यहां भगवान को एक दो या चार नहीं बल्कि 101 गंज खीर का भोग लगाया गया। ये परंपरा पिछले 41 सालों से निरंतर जारी है।

bhairav ashtami 2025 : 24 सौ लीटर दूध और 5-5 क्विंटल चावल, शक्कर से बनती है खीर

मंदिर के सेवक अरविंद सराफ ने बताया उनके पिता ने 41 साल पहले भगवान को खीर का भोग लगाने की परंपरा शुरू की थी। जो अब तक जारी है। पहले पांच-दस गंज खीर ही बनाई जाती थी, भक्तों के सहयोग से अब करीब 30 साल पहले ये संख्या 101 गंज तक पहुंच गई। इसे बनाने में 2400 लीटर दूध, 5-5 क्विंटल चावल, शक्कर, 80 किलो काजू, किसमिस, बादाम आदि मेवे का उपयोग होता है। दोपहर 12 बजे से खीर प्रसाद का वितरण शुरू होता है जो देर रात तक चलता रहता है।

bhairav ashtami 2025 : 5100 बच्चियों को भेजा जाता है प्रसाद

चंद्रशेखर शर्मा ने बताया खीर का प्रसाद शहर की करीब 35 कन्या शालाओं में पढऩे वाली 5100 बच्चियों के लिए पैक करके भेजी जाती है। इसके अलावा 10 हजार पैकेट श्रद्धालुओं को वितरित किए जाते हैं। साथ ही मंदिर परिसर के बाहर निरंतर प्रसाद वितरण चलता रहा है। दो दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन बुधवार को सुबह रामायण पाठ का समापन, हवन पूजन व महाआरती हुई। इस अवसर पर भगवान का विशेष शृंगार किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 07:24 pm

Published on:

12 Nov 2025 07:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 2400 लीटर दूध, 5-5 क्विंटल चावल, शक्कर और 80 किलो ड्रायफ्रूट से तैयार हुई भैंरो बाबा की खीर- देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर में 16 नवंबर को प्रस्तावित विरोध दिवस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

The court ordered to send a copy of the order to the Superintendent of Police and Cyber ​​Cell Superintendent of Police, Bhopal.
जबलपुर

गौरहा बीट में मिला तेंदुए का शव, 20 दिन में दूसरी मौत, शिकार या हादसा – देखें वीडियो

जबलपुर

शॉर्ट वीडियो-रील्स की लत से बिगड़ रही बॉडी क्लॉक, लग रही भूलने की बीमारी

Reels Watching Habit
जबलपुर

‘IAS बनकर घर लौटूंगी…’, अफसर बनने के लिए छोड़ा पिता का घर, अब हाईकोर्ट के हाथ में छात्रा का भविष्य

Girl Ran Away To Become IAS
जबलपुर

एमपी में ’10 हजार’ की रिश्वत लेते ‘पेंशन अधिकारी’ रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.