दिनदहाड़े भाजपा नेता की मां के साथ लूट, सीसीटीवी में कैद

पुलिस के अनुसार तभी बाइक सवार दो बदमाश पहुंचे। बाइक चला रहा युवक ने हेलमेट लगाया था। पीछे बैठा बदमाश मुंह पर नकाब बांधे था। अनुसुइया कुछ समझ पातीं, इसके पहले पीछे बैठे बदमाश ने उनके गले से चेन झपट ली। वारदात की जानकारी लगते ही अमित राय समेत पार्षद विमल राय, मुकेश रजक, रोहित विश्वकर्मा, अंकित पटेल, हेमराज उपाध्याय, ललित नागले समेत अन्य थाने पहुंच गए। वहां हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियो को समझाया और मामले में एफआइआर की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक दो को हिरासत में लिया है।