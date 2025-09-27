Navratri Food Festival : आज से नवरात्र का फूड फेस्टिवल, पकवानों पर भारी पड़ रही कढ़ी चावल और खिचड़ी

खाने खिलाने के शौकीन संस्कारधानीवासियों द्वारा कई सालों से नवरात्र पर भंडारे आयोजित किए जाते रहे हैं। किंतु एक दशक से इन भंडारों ने एक मेगा फूड फेस्टिवल का रूप ले लिया है। जहां भारतीय पकवानों की विविधता तो देखने मिलती है, साथ ही चाइनीज और अन्य फूड्स भी खूब खाने को मिलते हैं। भंडारों में बच्चों के लिए जहां फ्रूटी, स्ट्रॉबेरी जूस, एप्पल जूस, कोल्ड मिल्क, टॉफी रखी जा रही हैं। तो युवाओं की फूड च्वाइस को ध्यान में रखकर समितियां चाइनीज, नूडल्स, मंचूरियन, पिज्जा, आलू बड़ा, समोसा, चाट, फुल्की का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा खिचड़ी, सूजी का हलवा, सब्जी पुड़ी, कढ़ी-चावल, पुलाव, मिक्स वेज बिरयानी, पोहा,चाय, कॉफी, इडली, डोसा के साथ साथ काजू, किसमिस, बादाम, मखाना आदि भी श्रद्धालुओं को खाने मिल रहे हैं।