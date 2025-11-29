बहुओं को लेकर भाजपा चिंतित, SIR में नहीं मिल रहे नाम, कलेक्टर से लगाई गुहार

दरअसल, जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में बीएलओ और जिला निर्वाचन कार्यालय की टीम को बड़े संख्या में ऐसे मतदाता मिले हैं, जिनके दस्तावेज 2003 के आधार वर्ष की मतदाता सूची से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे मतदाताओं का नाम नो मैपिंग सूची में डाला जा रहा है। जिसका आशय है कि यह संदेहास्पद हैं और भविष्य में इनका नाम सूची से हटने की आशंका सबसे अधिक है। नौ मैपिंग वाले मतदाताओं की बढ़ती संख्या ने भाजपा को बेचैन कर दिया है। प्रदेश में जबलपुर ऐसा जिला है, जहां के भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारी शुक्रवार को कलेक्टे्रट जाकर कलेक्टर से मिले और अपनी चिंता से अवगत कराया। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रगति में कमी की ओर ध्यान दिलाया।