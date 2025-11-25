jabalpur pollution :प्रदूषण की मार से आंखे हो रही लाल, खुजलाहट, इरीटेशन दे रहा

नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में धूल व अन्य प्रदूषक कण बढ़े हुए हैं ऐसे में लगातार उनके संपर्क में रहने आंखों में संक्रमण की समस्या हो रही है। पीड़ितों को आराम लगने में तीन-चार दिन से लेकर सप्ताहभर का समय लग रहा है। चिकित्सक बचाव के लिए प्रोटेक्टिव ग्लासेज पहनने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही ज्यादा समस्या होने पर आंखों को हाइड्रेट रखने के लिए आई ड्रॉप्स दिया जा रहा है। वे आंखों को ना छूने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इससे संक्रमण और बढ़ सकता है।