अकेली महिला को किया ब्लैकमेल, शारीरिक सम्बंध बनाने किया घर के बाहर हंगामा

single woman : शहर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक युवक अकेले रहने वाली महिला के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला तो आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर युवक ने घर के बाहर हंगामा भी किया। सूचना मिलने पर गोराबाजार पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इधर, एक अन्य मामले में महिला थाना पुलिस ने तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुराचार करने वाले आरोपी पर भी केस दर्ज किया है।