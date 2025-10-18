अकेली महिला को किया ब्लैकमेल, शारीरिक सम्बंध बनाने किया घर के बाहर हंगामा

single woman : शहर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक युवक अकेले रहने वाली महिला के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला तो आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर युवक ने घर के बाहर हंगामा भी किया। सूचना मिलने पर गोराबाजार पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इधर, एक अन्य मामले में महिला थाना पुलिस ने तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुराचार करने वाले आरोपी पर भी केस दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय महिला मूलत: बिहार की रहने वाली है। कुछ समय से वह गोराबाजार इलाके में चार साल की बेटी के साथ रह रही है। महिला के पति मुंबई में रहते हैं। महिला की अंकित राज तिवारी से बातचीत होती थी। अंकित गुरुवार देर रात शराब के नशे में धुत होकर महिला के घर गया। उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाईं और धमकाया कि यदि वह उससे शारीरिक सम्बंध नहीं बनाती है, तो वह तस्वीरों को वायरल कर देगा। महिला ने 112 पर कॉल किया। पुलिस के आने की भनक लगते ही अंकित भाग निकला।
इधर एक अन्य मामले में महिला थाना पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय युवती की पहचान शिवम पटेल से थी। शिवम ने युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। आरोपी ने युवती की आपत्जिनक तस्वीरें खींच ली। युवती ने विवाह की बात कही, तो शिवम ने तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। महिला ने महिला थाने में एफआइआर दर्ज कराई।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग