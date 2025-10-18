Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

अकेली महिला को किया ब्लैकमेल, शारीरिक सम्बंध बनाने किया घर के बाहर हंगामा

अकेली महिला को किया ब्लैकमेल, शारीरिक सम्बंध बनाने किया घर के बाहर हंगामा

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 18, 2025

sex recket

single woman : शहर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक युवक अकेले रहने वाली महिला के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला तो आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर युवक ने घर के बाहर हंगामा भी किया। सूचना मिलने पर गोराबाजार पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इधर, एक अन्य मामले में महिला थाना पुलिस ने तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुराचार करने वाले आरोपी पर भी केस दर्ज किया है।

single woman : मुबंई में रहते हैं पति

पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय महिला मूलत: बिहार की रहने वाली है। कुछ समय से वह गोराबाजार इलाके में चार साल की बेटी के साथ रह रही है। महिला के पति मुंबई में रहते हैं। महिला की अंकित राज तिवारी से बातचीत होती थी। अंकित गुरुवार देर रात शराब के नशे में धुत होकर महिला के घर गया। उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाईं और धमकाया कि यदि वह उससे शारीरिक सम्बंध नहीं बनाती है, तो वह तस्वीरों को वायरल कर देगा। महिला ने 112 पर कॉल किया। पुलिस के आने की भनक लगते ही अंकित भाग निकला।

single woman : शादी का झांसा देकर बलात्कार

इधर एक अन्य मामले में महिला थाना पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय युवती की पहचान शिवम पटेल से थी। शिवम ने युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। आरोपी ने युवती की आपत्जिनक तस्वीरें खींच ली। युवती ने विवाह की बात कही, तो शिवम ने तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। महिला ने महिला थाने में एफआइआर दर्ज कराई।

Updated on:

18 Oct 2025 01:27 pm

Published on:

18 Oct 2025 01:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / अकेली महिला को किया ब्लैकमेल, शारीरिक सम्बंध बनाने किया घर के बाहर हंगामा

