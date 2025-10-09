युवक को हंसना पड़ा महंगा, उससे चिढ़कर मार दी तलवार, मौत

Murder पत्रिका फाइल फोटो।
brutal murder : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 39 वर्षीय युवक की हत्या के चार आरोपियों को बुधवार को पुलिस ने पाटन बाइपास से गिरतार किया। आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त पाइप, तलवार और लाठियां जब्त की गई हैं। पुलिस जांच में पता चला कि हंसने से मना करने पर आरोपियों का ईश्वर सिंह से विवाद हुआ था। आरोपियों को को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
brutal murder : माढ़ोताल पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा
हंसने से मना करने पर विवाद के बाद की थी युवक की हत्या
वारदात पांच अक्टूबर की है। पुलिस ने बताया कि वार्ड क्रमांक- 5 में स्थापित दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए हनुमानताल ले जाया जा रहा था। विसर्जन जुलूस रात लगभग 10 बजे मोहल्ले में स्थित टॉल के सामने पहुंचा। इसी दौरान विसर्जन जुलूस में शामिल ईश्वरी प्रसाद बंशकार गली में चला गया। वहां पहले से खड़े फुलवर भट्ट, अरुण भट्ट, अरुण जैन, राज भट्ट तथा शिवम चक्रवर्ती उसके साथ गाली-गलौज कर हंस रहे थे। ईश्वरी के विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर पाइप, तलवार और लाठी से वार कर हत्या कर दी थी।
वारदात के बाद आरोपी भीड़ का फायदा उठाते हुए भाग गए थे। मंगलवार रात राजीव गांधी नगर निवासी शुभम उर्फ शिवम चक्रवर्ती, राज भट्ट अरुण जैन और अरुण भट्ट शहर से भागने की फिराक में पाटन बाइपास पहुंचे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फुलवर की तलाश की जा रही है।
