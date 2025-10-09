युवक को हंसना पड़ा महंगा, उससे चिढ़कर मार दी तलवार, मौत

वारदात पांच अक्टूबर की है। पुलिस ने बताया कि वार्ड क्रमांक- 5 में स्थापित दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए हनुमानताल ले जाया जा रहा था। विसर्जन जुलूस रात लगभग 10 बजे मोहल्ले में स्थित टॉल के सामने पहुंचा। इसी दौरान विसर्जन जुलूस में शामिल ईश्वरी प्रसाद बंशकार गली में चला गया। वहां पहले से खड़े फुलवर भट्ट, अरुण भट्ट, अरुण जैन, राज भट्ट तथा शिवम चक्रवर्ती उसके साथ गाली-गलौज कर हंस रहे थे। ईश्वरी के विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर पाइप, तलवार और लाठी से वार कर हत्या कर दी थी।