Burning Truck : धमाके के साथ ट्रक में लगी आग, सहमे लोग- देखें वीडियो

Burning Truck : नेशनल हाईवे-45 पर शहपुरा के पास गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रक में अचानक तेज धमाके के साथ आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि ट्रक चालक धान की भूसी लेकर जबलपुर से शहपुरा गया था। शराब दुकान के बाहर ट्रक खड़ा करने के बाद देर रात लगभग 12 बजे अचानक तेज धमाका हुआ और आग भड़क उठी। सूचना पर पहुंचे दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई।पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक ने ट्रक के आगे की तरफ छोटा गैस सिलेंडर रखा था, जिसमें वह खाना बनाता था।