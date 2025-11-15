Patrika LogoSwitch to English

Burning Truck : धमाके के साथ ट्रक में लगी आग, सहमे लोग- देखें वीडियो

Burning Truck : नेशनल हाईवे-45 पर शहपुरा के पास गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रक में अचानक तेज धमाके के साथ आग भड़क उठी।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 15, 2025

Burning Truck

Burning Truck

Burning Truck : नेशनल हाईवे-45 पर शहपुरा के पास गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रक में अचानक तेज धमाके के साथ आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि ट्रक चालक धान की भूसी लेकर जबलपुर से शहपुरा गया था। शराब दुकान के बाहर ट्रक खड़ा करने के बाद देर रात लगभग 12 बजे अचानक तेज धमाका हुआ और आग भड़क उठी। सूचना पर पहुंचे दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई।पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक ने ट्रक के आगे की तरफ छोटा गैस सिलेंडर रखा था, जिसमें वह खाना बनाता था।

Burning Truck : यहां भी हाइवे पर धू-धू कर जला ट्रक, चालक ने कूदकर बचाई जान

अंजनिया (मंडला). नेशनल हाईवे-30 के अंजनिया बाईपास पर शुक्रवार तड़के एक ट्रक में आग लग गई। चालक और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। एक घंटे तक हाइवे पर जाम लगा रहा। ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीबी 6711 रायपुर से राजस्थान जा रहा था। टायर फटने के कारण हादसा हो गया। ही वह अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर दूर जाकर रुका और आग की लपटों में घिर गया।

Updated on:

15 Nov 2025 11:55 am

Published on:

15 Nov 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Burning Truck : धमाके के साथ ट्रक में लगी आग, सहमे लोग- देखें वीडियो

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

