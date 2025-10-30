Car accident : बाइक सवार को बचाने के चक्कर में जबलपुर के तीन कारोबारी दोस्तों की मौत

जानकारी के अनुसार डिलाइट के सामने स्थित गोपाल जी प्रतिष्ठान के संचालक कपिल साहनी अपने दो अन्य होटल कारोबारी दोस्तों अमित अग्रवाल और संदीप के साथ नागपुर गए थे। बुधवा को जब वे कार से जबलपुर लौट रहे थे तो खबासा बार्डर से पहले देवलापार थाना क्षेत्र में हाइवे पर सामने अचानक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने में इतना भीषण हादसा हो गया। कार के टै्रवलर और ट्रक के बीच में फंस जाने से कचूमर निकल गया। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल भेजने की व्यवस्था की, लेकिन तब सब खत्म हो चुका था।