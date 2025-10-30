Car accident : बाइक सवार को बचाने के चक्कर में जबलपुर के तीन कारोबारी दोस्तों की मौत

Car accident
Car accident : शहर के तीन बड़े व्यापारियों की बुधवार को नागपुर जिले में एक भीषण सडक़ हादसे में मौत हो गई। तीनों नागपुर गए थे और वहां से लौटते समय देवलापार थाना क्षेत्र में हाइवे पर बाइक चालक को बचाने के चक्कर में स्टेयरिंग मोड़ी तो कार अनियंत्रित होकर अपोजिट साइड में जाकर टै्रवलर से टकराई और फिर घिसटते हुए ट्रक के बीच फंस गई। हादसे में टै्रवलर सवार 12 यात्रियों को भी चोट आई है।
जानकारी के अनुसार डिलाइट के सामने स्थित गोपाल जी प्रतिष्ठान के संचालक कपिल साहनी अपने दो अन्य होटल कारोबारी दोस्तों अमित अग्रवाल और संदीप के साथ नागपुर गए थे। बुधवा को जब वे कार से जबलपुर लौट रहे थे तो खबासा बार्डर से पहले देवलापार थाना क्षेत्र में हाइवे पर सामने अचानक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने में इतना भीषण हादसा हो गया। कार के टै्रवलर और ट्रक के बीच में फंस जाने से कचूमर निकल गया। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल भेजने की व्यवस्था की, लेकिन तब सब खत्म हो चुका था।
हादसे की सूचना मिलते ही परिवार सदमे में डूब गया। तीनों के परिजन अपरांह जबलपुर से नागपुर के लिए रवाना हो गए। इस हादसे ने शहर को गमगीन कर दिया है। हर तरफ इसको लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पोस्टमार्टम बाद शव जबलपुर लाया जाएगा। बताया गया है कि कार में चौथा कोई और व्यक्ति भी था, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे की सूचना पर उनके भर नहीं बल्कि आसपास के भी प्रतिष्ठान बंद हो गए और लोग गम में डूब गए।
नागपुर के देवलापार में जहां सडक़ हादसे में कपिल, संदीप और अमित की मौत हुई, वह जगह काफी खतरनाक है। जानकारी के अनुसार वहां से वडम्बा गांव का रास्ता है और क्रॉसिंग के लिए डिवाइडर भी नहीं है। स्थानीय लोग नेशनल हाईवे पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं, जिस कारण हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। वहां पूर्व में भी कई भीषण हादसे हो चुके है, जिनमें लोग अपनी जान गवां चुके है।
