बालिका वधू: 13 की उम्र में शादी, 15 साल में बनी मां, आधार कार्ड से खुली पोल

इस मामले से एक बार फिर बाल विवाह की कुरीति के दंश की काली कहानी सामने आ गई है। किशोरी का जब विवाह किया गया था, तब वह मात्र 13 साल की उम्र थी। खेलने-कूदने और पढऩे की उम्र में वह दुल्हन बन गई और 15 साल में अब मां बन चुकी है। प्रसव पीड़ा होने पर उसे मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया। दस्तावेजों से पता चला कि अभी उसकी उम्र 15 साल है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को भेजी। जांच उपरांत कटंगी पुलिस ने किशोरी के पति, माता-पिता,नानी सास और मामा ससुर के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पति पर बलात्कार की धाराएं भी लगाईं गई हैं।