Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

अब पैरेंट्स की अनुमति के बिना नहीं बनेंगे बच्चों के सोशल मीडिया एकाउंट, बंद कराने के राइट्स भी मिले

अब पैरेंट्स की अनुमति के बिना नहीं बनेंगे बच्चों के सोशल मीडिया एकाउंट, बंद कराने के राइट्स भी मिले

3 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 17, 2025

social media accounts

social media accounts

  • भारत में 14 नवंबर से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पूरी तरह लागू
  • पैरेंट्स बोले ये बहुत बड़ा कदम, बच्चों में लत छुड़ाने के साथ इसके खतरों पर भी हो सकेगा नियंत्रण

social media accounts : सोशल मीडिया के दुष्परिणामों से बच्चों को बचाने और आर्थिक व आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से देश में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 पूरी तरह से लागू हो गया है। इस एक्ट के अंतर्गत अब कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा या टीनएजर्स बिना पैरेंट्स की अनुमति के सोशल मीडिया पर एकाउंट नहीं बना सकेंगे। जिसके बाद पैरेंट्स ने इसे अच्छा कदम बताया है। यदि कोई बच्चा सोशल मीडिया पर एकाउंट बनाना चाहता है तो कंपनियों को बच्चों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले उनके पैरेंट्स की अनुमति लेनी होगी। यह प्रक्रिया ओटीपी-आधारित होगी। सबसे बड़ी बात ये कि पैरेंट्स को किसी भी समय अपनी अनुमति वापस लेने का ऑप्शन भी मिलेगा।

social media accounts : बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी बातें

पैरेंटल कंसेंट- सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बनाने से पहले बच्चों को अपने माता-पिता से इजाजत लेनी होगी।
प्रोसेस- माता-पिता के फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो अकाउंट बनाने के लिए उनकी सहमति का प्रमाण होगा।
डेटा सिक्योरिटी- माता-पिता की अनुमति मिलने के बाद ही कंपनी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर सकती है।
कंसेंट विड्रॉल- माता-पिता किसी भी समय अपनी सहमति को वापस ले सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
ऑब्जेक्टिव- इस कदम का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों जैसे साइबरबुलिंग, धोखाधड़ी और अन्य जोखिमों से बचाना है।

social media accounts : टिप्स फॉर पैरेंट्स

ऑनलाइन गतिविधियों पर नजऱ रखें- यह निगरानी सख्ती से नहीं, बल्कि समझदारी और बातचीत से करें ताकि बच्चे सहज महसूस करें।
समय-सीमा निर्धारित करें- बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का एक निश्चित समय निर्धारित करें और उन्हें अन्य गतिविधियों, जैसे पढ़ाई और खेल-कूद के लिए भी प्रेरित करें।
ऑनलाइन खतरों के बारे में बताएं- बच्चों को साइबरबुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अजनबियों से जानकारी साझा न करने के खतरों के बारे में समझाएं

social media accounts : ये है मामला

देश में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अब नियमों के साथ पूरी तरह लागू हो चुका है। सरकार ने 14 नवंबर को इसके नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम आम लोगों की प्राइवेसी को मजबूत करने के साथ-साथ इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा।



social media accounts : एक अच्छी पहल

सोशल मीडिया पर बहुत कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चों के लिए उचित नहीं है। ऐसे में पैरेंट्स को कंट्रोल मिलना एक बहुत अच्छा कदम है। इससे अब बच्चे बिना उनकी अनुमति के सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह पाएंगे। जो कि उन्हें और उनके पैरेंट्स को कई तरह के डिजीटल खतरों से भी बचाएगा।

  • प्रियंका जायसवाल


social media accounts : सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर फूहड़ता ज्यादा है। इसके अलावा आर्थिक अपराध भी शामिल है। ऐसे में बच्चे खुद से सोशल मीडिया पर एकाउंट बनाकर खुद के साथ पैरेंट्स को भी खतरे में डाल लेते हैं। इस पहल से वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग फ्रॉड में भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा।

  • श्वेता श्रीवांगरे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 11:20 am

Published on:

17 Nov 2025 11:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / अब पैरेंट्स की अनुमति के बिना नहीं बनेंगे बच्चों के सोशल मीडिया एकाउंट, बंद कराने के राइट्स भी मिले

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अच्छी पहल: कम्बाईन वेडिंग प्लान का चलन बढ़ा, अब शादी के खर्चों पर दोनों परिवार बन रहे भागीदार

A good wedding planning
जबलपुर

‘बीवी नौकरी करती है तो तलाक के बाद भरण-पोषण का अधिकार नहीं’, कोर्ट का बड़ा फैसला

divorce
जबलपुर

मुर्गा की नहीं मिली उधारी तो कर दी मारपीट, दुकान में लगाई आग

जबलपुर

Winter health update : ठंड बढ़ी लोग होने लगे बीमार, फूल रही सांस, पारा भी लगा रहा गोता

Room heater in winter: Comfortable or a threat to health? Expert opinion
जबलपुर

illegal slums : कौन बसा रहा ये बस्ती, बीच शहर में, जिम्मेदारों को नहीं दिख रहे दर्जनों कच्चे घर- देखें वीडियो

illegal slums
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.