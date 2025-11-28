दो दिन बाद फिर बढ़ेगी ठंड, हवा का रुख बदलने और चक्रवात के असर से छाए बादल

Cold weather : शहर में नवंबर की शुरूआत में शीतलहर का असर देखने को मिला। लेकिन,फिलहाल हवा का रुख बदलने और चक्रवात के असर से बादल छाए हैं और तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है। गुरुवार को भी जबलपुर में मौसम साफ और शुष्क रहा। हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रही। बादलों के चलते दिन में ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग की मानें तो दो दिन बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी, जिससे ठंड का असर तेज होने लगेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में अच्छी ठंड पड़ने का अनुमान है। जबलपुर संभाग सहित पूर्वी मध्यप्रदेश में रात का तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है। शुक्रवार को जबलपुर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान में अधिक फेरबदल होने की संभावना कम है।