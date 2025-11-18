पांच दिन से 10 के नीचे आया पारा, उत्तर भारत से ठंडी-राजस्थान से आ रही है सूखी हवा

cold winds : उत्तर भारत से आ रही बर्फीली और राजस्थान से आ रही सूखी हवा के असर से मध्य नवंबर में ही कड़ाके की ठंड शहर में भी पड़ रही है। शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। रा सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। पांच दिन से शहर में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह शीतलहर की स्थिति है। आगामी दो दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने के आसार हैं। 20 नवंबर के बाद शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को भी जबलपुर सहित सम्भाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।