शादी का झांसा देकर बलात्कार, गर्भपात के बाद युवती से रिश्ता तोड़ा

आरोपी दंपती को आजीवन कारावास की सजा (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
ग्वारीघाट थाने में केस दर्ज
crime news: ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए, गर्भवती होने पर उसे गर्भपात की गोलियां दे दीं। इससे युवती की तबीयत बिगड़ गई और उसे एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जब युवती ने शादी की बात कही, तो युवक ने साफ इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय युवती ने अगस्त 2024 में ओमती स्थित एक कोचिंग में प्रवेश लिया था। वहीं उसकी मुलाकात बेदी नगर सूपाताल निवासी मनवीर सिंह उर्फ करण से हुई। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और मनवीर ने युवती को अपनी मां से मिलवाया। परिजनों के बीच मुलाकात के बाद शादी की बात भी तय हो गई थी।
इस साल जनवरी में जब युवती अपने फ्लैट पर अकेली थी, तब मनवीर वहां पहुंचा और शादी का आश्वासन देकर उससे संबंध बनाए। मार्च में युवती को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने यह बात मनवीर को बताई तो उसने उसे शारदा चौक बुलाकर धमकी दी और गर्भपात की दवाएं खिला दीं।
दवाओं के असर से युवती की तबीयत बिगड़ गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक सप्ताह तक इलाज चला। उस दौरान आरोपी के परिजन अस्पताल भी पहुंचे और शादी का आश्वासन दिया, लेकिन हाल ही में जब युवती ने शादी की बात दोहराई, तो मनवीर ने इंकार कर दिया। इसके बाद युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
