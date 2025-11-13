शादी का झांसा देकर बलात्कार, गर्भपात के बाद युवती से रिश्ता तोड़ा

crime news: ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए, गर्भवती होने पर उसे गर्भपात की गोलियां दे दीं। इससे युवती की तबीयत बिगड़ गई और उसे एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जब युवती ने शादी की बात कही, तो युवक ने साफ इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।