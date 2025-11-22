खतरनाक ट्रेंड: लोन का कर्जा चुकाने सगे भाइयों ने की 19 लाख लूट, ऐसे खुला राज

यह वारदात 19 नवम्बर को दिनदहाड़े हुई थी। अनाज कारोबारी के मुनीम विकास साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह किसानों को भुगतान करने के लिए 19 लाख रुपए निकालकर कृषि उपज मंडी की ओर जा रहा था, तभी स्कूटर सवार दो लोगों ने रॉड से हमला किया और रकम से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। पुलिस को शक पेशेवर गिरोह पर था, लेकिन आरोपी निकले दो सगे भाई। सीसीटीवी से पहचान की गई तो आरोपी ग्रीन सिट निवासी ऋषि मनवानी और मोहित मनवानी निकले। उनकी हरकतें देखकर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि इससे पहले का उनका कोई आपराधिक रेकॉर्ड नहीं पाया गया। दोनों को लूट और हमला की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।