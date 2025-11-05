बंद कमरे में मिली युवती की सड़ी गली लाश, युवक फरार

Vidisha Murder news (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
dead body : छावनी परिसष सदर में रहने वाली एक युवती की उसके घर में सड़ी गली लाश मिलने से हडक़ंप मच गया। लाश कई दिन पुरानी होने के कारण बदबू मारने लगी थी, जिसके चलते आसपास के लोगों ने पुलिस सूचना देकर बुलाया। युवती के साथ रहने वाला युवक गायब हैख्, जिसकी पुलिस तलाश रही है। पुलिस के अनुसार मामला हत्या का लग रहा है। युवक के मिलने के बाद ही इसकी गुत्थी सुलझेगी।
dead body : कैंट थाना पुलिस के अनुसार सदर गली नंबर 19 में विशाल केशरवानी के मकान में किराए से एक युवक और युवती करीब एक साल से रह रहे हैं। मोहल्ले वालों को युवक-युवती की कोई जानकारी नहीं है। गुरूवार को कमरे से तेज दुर्गंध आने लगी थी, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि कमरे में ताला लगा हुआ है।
पुलिस के द्वारा दरवाजा खोलते ही दुर्गंध का भपका आया। कमरे में अंदर पाया गया कि एक युवती लहुलुहान हालत में थी। उसका शरीर डि-कंपोज्ड हो रहा था। तेज दुर्गंध थी। कमरे का सामान अस्त-व्यस्त था। युवती के हाथ में अंजू नाम का गुदना था।
पड़ोसियों से पूछताछ में यह सामने आया कि युवती के साथ एक युवक रहता था। सुबह दोनों के चले जाने की वजह से किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि मकान मालिक को भी उनका नाम, पता नहीं मालूम था। फिलहाल, पुलिस प्रकरण में छानबीन कर शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज से युवक की खोजबीन में जुटी है।
