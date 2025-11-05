बंद कमरे में मिली युवती की सड़ी गली लाश, युवक फरार

dead body : छावनी परिसष सदर में रहने वाली एक युवती की उसके घर में सड़ी गली लाश मिलने से हडक़ंप मच गया। लाश कई दिन पुरानी होने के कारण बदबू मारने लगी थी, जिसके चलते आसपास के लोगों ने पुलिस सूचना देकर बुलाया। युवती के साथ रहने वाला युवक गायब हैख्, जिसकी पुलिस तलाश रही है। पुलिस के अनुसार मामला हत्या का लग रहा है। युवक के मिलने के बाद ही इसकी गुत्थी सुलझेगी।